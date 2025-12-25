Одно из пророчеств, приписываемых слепой болгарской ясновидящей Баби Ванге по отношению к 2026 году, касается масштабного военного противостояния и роли российского руководителя — нынешнего президента РФ Владимира Путина.

На это обратило внимание издание Wion.

Согласно интерпретациям ее видений, Баба Ванга якобы предполагала ослабление Запада и усиление позиций Путина как влиятельного глобального лидера.

В материале отмечается, что вооруженный конфликт мирового масштаба, о котором говорила провидица, может быть связан с нынешним геополитическим напряжением на фоне войны России против Украины.

Кроме того, сторонники Бабы Ванги утверждают, что в своих пророчествах она видела 2026 год как период роста количества природных катастроф — в частности, землетрясений и наводнений, которые могут иметь разрушительные последствия для разных регионов мира.

Отмечаем, что астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не относятся к научным дисциплинам, а предсказания не имеют гарантии осуществления. Подобная информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать буквально.

Также "Комментарии" писали о том, чтобы разильский мистик А тос Саломе, которого в медиа окрестили "живым Нострадамусом", обнародовал масштабный перечень своих прогнозов на 2026 год. Его заявления охватывают почти все ключевые сферы от геополитики и экономики до климата, медицины, цифровой безопасности и даже космоса.

Атос Саломе утверждает, что ранее предсказал пандемию коронавируса и смерть королевы Елизаветы II. Теперь "живой Нострадамус" опубликовал новые прогнозы на 2026 год.

