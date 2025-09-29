Луценко вразив зізнанням: хто заробляє на сім'ю та де зараз його сини

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Колишній генпрокурор і очільник МВС Юрій Луценко поділився інформацією, хто забезпечує сім'ю, чим займаються сини та що робить він сам.
Юрій Луценко. Фото з відкритих джерел
Зазначив, що заробляє дружина — колишня депутатка Ірина Луценко, з грошима також допомагає син, пише видання “Таблоїд. Українська правда”.
Луценко розповів, що зараз займається підготовкою свого політичного майбутнього та читає багато книжок. А сім'ю забезпечує дружина.
Він пояснив, що у Ірини є невеличкий бізнес — офісний центр, і його доходів вистачає абсолютно на побутові питання. Однак якщо потрібно поїхати за кордон, Луценко звертається до сина.
Щодо витрат, як пише видання, Луценко пояснив, що автомобіль в оренді і заправка його, це приблизно 25 тис. грн, можливість 2-3 рази на тиждень зайти в кафешку, якщо є з кимось зустрічі.
На запитання, чим зараз займаються два його сини, колишній генпрокурор відповів:
