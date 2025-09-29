Луценко вразив зізнанням: хто заробляє на сім'ю та де зараз його сини

Колишній генпрокурор і очільник МВС Юрій Луценко поділився інформацією, хто забезпечує сім'ю, чим займаються сини та що робить він сам.

Юрій Луценко. Фото з відкритих джерел

Зазначив, що заробляє дружина — колишня депутатка Ірина Луценко, з грошима також допомагає син, пише видання “Таблоїд. Українська правда”.

Луценко розповів, що зараз займається підготовкою свого політичного майбутнього та читає багато книжок. А сім'ю забезпечує дружина.

"Бізнес дружини плюс старший син став на ноги. Я думаю, процентів на 60-70 він забезпечує. Я зараз читаю книжки на майбутнє...", — цитує видання слова Луценка.

Він пояснив, що у Ірини є невеличкий бізнес — офісний центр, і його доходів вистачає абсолютно на побутові питання. Однак якщо потрібно поїхати за кордон, Луценко звертається до сина.

Щодо витрат, як пише видання, Луценко пояснив, що автомобіль в оренді і заправка його, це приблизно 25 тис. грн, можливість 2-3 рази на тиждень зайти в кафешку, якщо є з кимось зустрічі.

“Тобто до 2 тисяч доларів на місяць — це мінімально, ну її (дружини) бізнес, слава богу, дозволяє вести таке життя", — запевнив Луценко.

На запитання, чим зараз займаються два його сини, колишній генпрокурор відповів:

"Менший син займається тим самим, що і я. Він пілот БПЛА, у бригаді, пройшов Покровськ, Херсон, Вовчанськ, зараз на Сумщині. Старший в ту війну був артилеристом, в тому числі під Донецьким аеропортом, потім через інвалідність по онко також списаний, і займається бізнесом, пов'язаним з IT".

