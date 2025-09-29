Луценко поразил признанием: кто зарабатывает на семью и где его сыновья

Бывший генпрокурор и глава МВД Юрий Луценко поделился информацией, кто обеспечивает семью, чем занимаются сыновья и что делает он сам.

Юрий Луценко. Фото из открытых источников

Отметил, что зарабатывает жена — бывшая депутат Ирина Луценко, с деньгами также помогает сын, пишет издание "Таблоид. Украинская правда".

Луценко рассказал, что сейчас занимается подготовкой своего политического будущего и читает много книг. А семью обеспечивает супруга.

"Бизнес жены плюс старший сын встал на ноги. Я думаю, процентов на 60-70 он обеспечивает. Я сейчас читаю книги на будущее...", — цитирует издание слова Луценко.

Он объяснил, что у Ирины есть небольшой бизнес – офисный центр, и его доходов хватает абсолютно на бытовые вопросы. Однако если нужно уехать за границу, Луценко обращается к сыну.

Относительно расходов, как пишет издание, Луценко объяснил, что автомобиль в аренде и заправка его, это примерно 25 тыс. грн, возможность 2-3 раза в неделю зайти в кафешку, если есть с кем-нибудь встречи.

"То есть до 2 тысяч долларов в месяц — это минимально, ну ее (жены) бизнес, слава богу, позволяет вести такую жизнь", — заверил Луценко.

На вопрос, чем сейчас занимаются два его сына, бывший генпрокурор ответил:

"Меньший сын занимается тем же, что и я. Он пилот БПЛА, в бригаде, прошел Покровск, Херсон, Волчанск, сейчас на Сумщине. Старший в ту войну был артиллеристом, в том числе под Донецким аэропортом, затем из-за инвалидности онко также списан, и занимается бизнесом, связанным с IT".

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько ветеранов зарегистрировано в Украине.



