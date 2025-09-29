Луценко поразил признанием: кто зарабатывает на семью и где его сыновья

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Бывший генпрокурор и глава МВД Юрий Луценко поделился информацией, кто обеспечивает семью, чем занимаются сыновья и что делает он сам.
Юрий Луценко. Фото из открытых источников
Отметил, что зарабатывает жена — бывшая депутат Ирина Луценко, с деньгами также помогает сын, пишет издание "Таблоид. Украинская правда".
Луценко рассказал, что сейчас занимается подготовкой своего политического будущего и читает много книг. А семью обеспечивает супруга.
Он объяснил, что у Ирины есть небольшой бизнес – офисный центр, и его доходов хватает абсолютно на бытовые вопросы. Однако если нужно уехать за границу, Луценко обращается к сыну.
Относительно расходов, как пишет издание, Луценко объяснил, что автомобиль в аренде и заправка его, это примерно 25 тыс. грн, возможность 2-3 раза в неделю зайти в кафешку, если есть с кем-нибудь встречи.
На вопрос, чем сейчас занимаются два его сына, бывший генпрокурор ответил:
