Цифри жахають: скільки ветеранів зареєстровано в Україні

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді України звернули увагу на забезпечення та соціальні програми для ветеранів. Однак, як зазначають у парламенті, сучасної системи підтримки ветеранів в Україні так і не напрацювали.
Військові. Ілюстративне фото
Народний депутат України Дмитро Разумков повідомив, що станом на 2024 рік в Україні було офіційно зареєстровано 1,2 млн ветеранів. За його словами, ветеранська політика має бути серед найбільших пріоритетів держави. Разумков наголосив, що після завершення війни їх кількість зросте в рази.
Народний депутат зауважив, що світ уже проходив цей шлях. За його словами, після Другої світової війни США запустили програму G.I.Bill, яка допомогла мільйонам ветеранів не просто повернутися до мирного життя, а стати рушієм економіки, науки, бізнесу.
