Цифри жахають: скільки ветеранів зареєстровано в Україні

У Верховній Раді України звернули увагу на забезпечення та соціальні програми для ветеранів. Однак, як зазначають у парламенті, сучасної системи підтримки ветеранів в Україні так і не напрацювали.

Військові. Ілюстративне фото

Народний депутат України Дмитро Разумков повідомив, що станом на 2024 рік в Україні було офіційно зареєстровано 1,2 млн ветеранів. За його словами, ветеранська політика має бути серед найбільших пріоритетів держави. Разумков наголосив, що після завершення війни їх кількість зросте в рази.

“За понад десять років збройної агресії Росії в Україні так і не напрацьована сучасна система підтримки ветеранів. Ми досі розбираємось із базою — доступом до якісної медицини та реабілітації, можливостями перекваліфікації та працевлаштування, інтеграцією у громади”, — пояснив Разумков.

Народний депутат зауважив, що світ уже проходив цей шлях. За його словами, після Другої світової війни США запустили програму G.I.Bill, яка допомогла мільйонам ветеранів не просто повернутися до мирного життя, а стати рушієм економіки, науки, бізнесу.

“Україна має запозичити такий успішний досвід, щоб створити умови для гідного життя тих, хто захищав нашу державу”, — наголосив народний депутат.

