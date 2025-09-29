Цифры ужасают: сколько ветеранов зарегистрировано в Украине

В Верховной Раде обратили внимание на обеспечение и социальные программы для ветеранов. Однако, как отмечают в парламенте, современную систему поддержки ветеранов в Украине так и не наработали.

Военные. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что на 2024 год в Украине было официально зарегистрировано 1,2 млн ветеранов. По его словам, ветеранская политика должна быть среди самых больших приоритетов государства. Разумков подчеркнул, что по завершении войны их количество вырастет в разы.

"За более чем десять лет вооруженной агрессии России в Украине так и не наработана современная система поддержки ветеранов. Мы до сих пор разбираемся с базой — доступом к качественной медицине и реабилитации, возможностями переквалификации и трудоустройства, интеграцией в общины", — пояснил Разумков.

Народный депутат отметил, что мир уже проходил этот путь. По его словам, после Второй мировой войны США запустили программу G.I.Bill, которая помогла миллионам ветеранов не просто вернуться в мирную жизнь, а стать двигателем экономики, науки, бизнеса.

"Украина должна перенять такой успешный опыт, чтобы создать условия для достойной жизни тех, кто защищал наше государство", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что участников войны против Украины Кремль превращает в дешевую рабочую силу. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Стало известно о новом сценарии "трудоустройства" участников так называемой "СВО", который предложили в Кремле. Члены совета по правам человека заявили, что вернувшихся с фронта военных нужно отправлять "строить новую сибирскую Россию".