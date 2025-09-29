Цифры ужасают: сколько ветеранов зарегистрировано в Украине

Рубрики
В Верховной Раде обратили внимание на обеспечение и социальные программы для ветеранов. Однако, как отмечают в парламенте, современную систему поддержки ветеранов в Украине так и не наработали.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что на 2024 год в Украине было официально зарегистрировано 1,2 млн ветеранов. По его словам, ветеранская политика должна быть среди самых больших приоритетов государства. Разумков подчеркнул, что по завершении войны их количество вырастет в разы.
Народный депутат отметил, что мир уже проходил этот путь. По его словам, после Второй мировой войны США запустили программу G.I.Bill, которая помогла миллионам ветеранов не просто вернуться в мирную жизнь, а стать двигателем экономики, науки, бизнеса.
