Зникнення під кригою: зникла субмарина розкрила таємницю танення планети, що лякає

В Антарктиді безвісти зник шестиметровий автономний підводний човен Ran, який досліджував приховані під льодом райони шельфового льодовика Дотсона. Однак дані, які апарат встиг передати перед зникненням, вже змусили вчених переглянути уявлення про швидкість та механізми танення антарктичних льодів.

Підводний човен Ran. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Daily Galaxy, апарат був створений у рамках проекту Міжнародної кооперативної асоціації льодовиків Туейта для вивчення зон, куди раніше не вдавалося дістатися дослідників. Підводний човен працював повністю автономно – без GPS та постійного зв'язку, орієнтуючись лише на заздалегідь завантажені команди.

Протягом 2022 року Ran виконав 14 успішних місій та зумів скласти карту понад 130 квадратних кілометрів раніше невивченого простору під багатокілометровими шарами льоду. Але під час нової експедиції на початку 2024 року апарат зник уже після першого занурення та більше не вийшов на зв'язок.

Причини зникнення досі невідомі. Дослідники розглядають версії технічної поломки, втрати орієнтації чи блокування апарату складних підводних структурах під льодовиком.

Незважаючи на втрату апарату, вчені називають зібрані дані сенсаційними. Ran виявив незвичайні краплеподібні структури, замерзлі плато та сліди ерозії, які не збігаються з існуючими кліматичними моделями.

Особливу тривогу викликав висновок про те, що західна частина льодовикового шельфу Дотсона руйнується значно швидше за східну через вплив теплих течій. Це може означати, що процеси танення льодовиків в Антарктиді йдуть набагато швидше, ніж передбачалося раніше, а прогнози підвищення рівня світового океану можуть бути заниженими.

Незважаючи на зникнення апарату, вчені готують нову місію. Наступним етапом досліджень стане запуск модернізованої підводної системи Ran II, яка продовжить вивчення прихованих під антарктичними льодами.

