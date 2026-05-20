Человечество должно было исчезнуть: ученые раскрыли тайну древней катастрофы

Около 74 тысяч лет назад человечество оказалось на грани полного исчезновения после одного из самых мощных извержений в истории планеты. Речь идет о взрыве супервулкана Тоба на территории современной Индонезии, который, по оценкам ученых, был более чем в 10 тысяч раз мощнее извержения вулкана Сент-Хеленс в США в 1980 году.

Как пишет Indian Defence Review, в атмосферу тогда было выброшено около 2800 кубических километров пепла. Это спровоцировало глобальное похолодание и многолетнее затемнение неба – так называемую "вулканическую зиму". Долгое время ученые считали, что катастрофа привела к почти полному вымиранию людей, сократив население Земли до менее чем 10 тысяч человек.

Однако новые археологические исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Анализ микроскопических частиц вулканического стекла – криптотефры показал, что древние люди не только пережили катастрофу, но и смогли адаптироваться к экстремальным условиям.

Одно из ключевых исследований, опубликованное в журнале Nature, изучало древние поселения на юге Африки. Археологи обнаружили, что люди продолжали жить там до, во время и после извержения. Более того, в этот период наблюдалось развитие технологий – появились ранние микролитические каменные орудия.

Еще одно исследование 2024 года в Эфиопии показало, что древние общины научились выживать во время сильнейшей засухи благодаря сезонным рекам и рыбной ловле. Ученые также нашли наконечники, которые могут быть древнейшими доказательствами использования лука и стрел.

Исследователи считают, что именно способность быстро приспосабливаться и использовать природные ресурсы позволила человечеству пережить глобальную катастрофу. Более того, реки и водные маршруты могли стать своеобразными "голубыми магистралями", которые позже помогли людям расселиться далеко за пределами Африки.

