Переписали историю человечества: ученые нашли деревянную конструкцию возрастом почти полмиллиона лет

Археологи сделали сенсационное открытие в Замбия, которое может полностью изменить представление ученых о развитии древнего человечества. В районе водопада Каламбо-Фолс исследователи обнаружили древнейшую из известных деревянных конструкций, возраст которой составляет около 476 тысяч лет. Это означает, что находка появилась задолго до возникновения вида Homo sapiens. Об открытии сообщает Earth.com со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature.

Раскопки проводила международная группа ученых из Ливерпульского и Аберистуитского университетов.

Среди обнаруженных артефактов – деревянный клин, палка для копания, обработанное бревно и ветка со специальным вырезом. Однако главным открытием стало то, что некоторые элементы были специально подготовлены для соединения между собой. Это свидетельствует о гораздо более высоком уровне инженерного мышления и обработки материалов, чем считалось ранее.

Профессор Ларри Барем заявил, что находка буквально переворачивает привычное понимание "каменного века".

"Эти люди не просто использовали примитивные инструменты – они создавали совершенно новые конструкции из дерева, применяя интеллект, воображение и навыки", — подчеркнул ученый.

Исследователи отмечают, что древесина крайне редко сохраняется сотни тысяч лет. Однако постоянная влажность в районе Каламбо-Фолс создала уникальные условия, благодаря которым артефакты избежали разрушения. Для определения возраста объектов ученые использовали люминесцентное датирование.

По мнению авторов исследования, находка доказывает, что древние гоминиды умели планировать действия, понимали свойства материалов и могли строить платформы, укрытия или другие конструкции для адаптации к окружающей среде.

Открытие уже называют одним из важнейших археологических прорывов последних лет, поскольку оно показывает: задолго до появления современного человека его предки обладали гораздо более развитыми технологическими способностями, чем считалось ранее.

