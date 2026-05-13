Переписали історію людства: вчені знайшли дерев'яну конструкцію віком майже півмільйона років

Археологи зробили сенсаційне відкриття у Замбії, яке може повністю змінити уявлення вчених про розвиток стародавнього людства. У районі водоспаду Каламбо-Фолс дослідники виявили найдавнішу з відомих дерев'яних конструкцій, вік якої складає близько 476 тисяч років. Це означає, що знахідка з'явилася задовго до появи Homo sapiens. Про відкриття повідомляє Earth.com із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature.

Розкопки проводила міжнародна група вчених з Ліверпульського та Аберістуїтського університетів.

Серед виявлених артефактів – дерев'яний клин, палиця для копання, оброблена колода та гілка зі спеціальним вирізом. Однак головним відкриттям стало те, що деякі елементи були спеціально підготовлені для поєднання між собою. Це свідчить про набагато більш високий рівень інженерного мислення та обробки матеріалів, ніж вважалося раніше.

Професор Ларрі Барем заявив, що знахідка буквально перевертає звичне розуміння "кам'яного віку".

"Ці люди не просто використовували примітивні інструменти – вони створювали абсолютно нові конструкції з дерева, застосовуючи інтелект, уяву та навички", — наголосив учений.

Дослідники зазначають, що деревина дуже рідко зберігається сотні тисяч років. Однак постійна вологість у районі Каламбо-Фолс створила унікальні умови, завдяки яким артефакти уникли руйнування. Для визначення віку об'єктів вчені використали люмінесцентне датування.

На думку авторів дослідження, знахідка доводить, що давні гомініди вміли планувати дії, розуміли властивості матеріалів та могли будувати платформи, укриття чи інші конструкції для адаптації до навколишнього середовища.

Відкриття вже називають одним з найважливіших археологічних проривів останніх років, оскільки воно показує: задовго до появи сучасної людини його предки мали набагато більш розвинені технологічні здібності, ніж вважалося раніше.

