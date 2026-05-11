На глубине 5 километров ученые обнаружили "ад": какая там температура

На дне Карибского моря ученые обнаружили одно из самых экстремальных мест на Земле – глубоководную среду, где температура воды превышает 400 градусов Цельсия, но даже в таких условиях существует жизнь. Необычное открытие совершил глубоководный робот в ходе исследования Каймановой впадины.

Гидротермальное поле Биби расположено на глубине почти 5 км – примерно 4968 метров под поверхностью океана. Это самый глубокий из известных гидротермальных источников на планете.

Здесь царит абсолютная тьма, а раскаленная вода, насыщенная минералами и газами, вырывается из морского дна при температуре до 401 °C. Несмотря на это, она не закипает из-за колоссального давления на такой глубине.

Исследователи объясняют, что гидротермальные источники возникают в районах, где расходятся тектонические плиты, а морская вода контактирует с магмой. Именно так образуются так называемые "черные дымоходы" — огромные структуры, похожие на заводские трубы, выбрасывающие темные минеральные потоки.

Самое удивительное, что возле этих смертельно горячих источников бурлит жизнь. Робот зафиксировал целые колонии необычных существ: рыб семейства бельдюговых, анемонов, карликовых раков и странных креветок со светочувствительными органами на спине.

Исследовательница Музея естественной истории Лондона Магги Георгиева объяснила, что вода очень быстро охлаждается после смешивания с океаном. Поэтому буквально в нескольких метрах от дымохода температура может снижаться до примерно 20 градусов – этого уже достаточно для выживания многих организмов.

Ученые считают, что подобные экосистемы могут помочь понять, как жизнь могла возникнуть на ранней Земле. Кроме того, такие открытия усиливают интерес к поиску жизни на других планетах и спутниках, где могут существовать скрытые океаны и подводная геотермальная активность.

