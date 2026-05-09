logo_ukra

BTC/USD

80253

ETH/USD

2312.27

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені знайшли "капсулу часу" з XVI століття на борту затонулого судна: що найбільше здивувало
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені знайшли "капсулу часу" з XVI століття на борту затонулого судна: що найбільше здивувало

Судно лежало недоторканим на глибині 2,4 кілометра століттями - тепер науковці піднімають із морського дна унікальні реліквії минулого

9 травня 2026, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Біля південно-східного узбережжя Франції науковці виявили унікальне торгове судно, яке пролежало на дні моря понад чотири століття. Корабель, що отримав назву Camarat 4, затонув на глибині понад 2,4 кілометра і став найглибшим відомим кораблем, знайденим у територіальних водах країни.

Вчені знайшли "капсулу часу" з XVI століття на борту затонулого судна: що найбільше здивувало

Вчені знайшли унікальні знахідки на затонулому судні. Фото: з відкритих джерел

Дослідники називають знахідку справжньою археологічною сенсацією. Судно виявилося майже недоторканим: на морському дні збереглися гармати, якорі, металеві казани та сотні керамічних виробів, серед яких тарілки, глечики й декоративний посуд із середньовічними орнаментами.

Для дослідження уламків науковці використали спеціальний дистанційно керований робот – єдиний у Франції апарат, здатний працювати на такій глибині. Спуск до корабля тривав близько години, після чого підводні камери почали фіксувати деталі затонулого судна. За кілька годин робот створив майже 67 тисяч зображень, з яких пізніше сформували повноцінну 3D-модель корабля.

Завдяки прозорій воді дослідники змогли чітко розгледіти шість гармат, два великі казани та якір. Особливу увагу археологів привернула кераміка, прикрашена складними візерунками та символами IHS – першими літерами імені Ісуса Христа грецькою або латинською мовою.

Маніпулятори робота дозволили обережно підняти частину артефактів на поверхню. Серед них – кілька добре збережених глечиків та декоративна тарілка із синіми й жовтими геометричними візерунками.

Головна археологиня експедиції Марін Саданія назвала знахідку “капсулою часу”, зазначивши, що велика глибина захистила корабель як від руйнування, так і від мародерів.

Втім, навіть на такій глибині науковці виявили сліди сучасного забруднення – пластикові пляшки, рибальські сітки та алюмінієві бляшанки. Точне місце розташування корабля поки тримають у секреті, аби уникнути незаконного втручання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ваша група крові може виявитися зовсім іншою: вчені шокували новим відкриттям.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/heres-what-underwater-robots-are-finding-at-frances-deepest-shipwreck-a-16th-century-merchant-vessel-resting-at-the-bottom-of-the-mediterranean-180988685/
Теги:

Новини

Всі новини