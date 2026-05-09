Ученые нашли "капсулу времени" с XVI века на борту затонувшего судна: что больше всего удивило

У юго-восточного побережья Франции ученые обнаружили уникальное торговое судно, пролежавшее на дне моря более четырех столетий. Корабль, получивший название Camarat 4, затонул на глубине более 2,4 километра и стал самым глубоким известным кораблем, найденным в территориальных водах страны.

Ученые обнаружили уникальные находки на затонувшем судне. Фото: из открытых источников

Исследователи называют находку подлинной археологической сенсацией. Судно оказалось почти нетронутым: на морском дне сохранились пушки, якоря, металлические котлы и сотни керамических изделий, среди которых тарелки, кувшины и декоративная посуда со средневековыми орнаментами.

Для исследования обломков ученые использовали специальный дистанционно управляемый робот – единственный во Франции аппарат, способный работать на такой глубине. Спуск к кораблю продолжался около часа, после чего подводные камеры начали фиксировать детали затонувшего судна. Через несколько часов робот создал почти 67 тысяч изображений, из которых позже сформировали полноценную 3D-модель корабля.

Благодаря прозрачной воде исследователи смогли четко разглядеть шесть пушек, два больших котла и якорь. Особое внимание археологов привлекла керамика, украшенная сложными узорами и символами IHS – первыми буквами имени Иисуса Христа на греческом или латинском языке.

Манипуляторы работа позволили осторожно поднять часть артефактов на поверхность. Среди них – несколько хорошо сохранившихся кувшинов и декоративная тарелка с синими и желтыми геометрическими узорами.

Главная археологиня экспедиции Марин Садания назвала находку "капсулой времени", отметив, что большая глубина оградила корабль как от разрушения, так и от мародеров.

Впрочем, даже на такой глубине ученые обнаружили следы современного загрязнения – пластиковые бутылки, рыболовные сетки и алюминиевые банки. Точное местонахождение корабля пока держат в секрете, чтобы избежать незаконного вмешательства.

Читайте на портале "Комментарии" — ваша группа крови может оказаться совсем другой: ученые шокировали новым открытием.



