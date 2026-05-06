Ваша група крові може виявитися зовсім іншою: вчені шокували новим відкриттям

Дослідники з Лундського університету зробили важливе відкриття, яке може змінити підхід до визначення груп крові та підвищити безпеку переливань. Як повідомляє SciTechDaily, вчені з’ясували, чому стандартні тести іноді дають неточні результати.

Група крові.

Група крові визначається антигенами – молекулами на поверхні еритроцитів, які допомагають імунній системі розрізняти "свої" та "чужі" клітини. Однак досі залишалося загадкою, чому у людей з однаковою групою крові кількість цих антигенів може відрізнятися в тисячі разів.

За словами професора Мартін Л. Олссон, це має критичне значення: якщо антигенів занадто мало, тест може їх просто "не побачити", що створює ризик помилок під час підбору донорської крові.

Ключ до розгадки – транскрипційні фактори, спеціальні білки, які діють як молекулярні "перемикачі" і контролюють активність генів. Саме вони, як з’ясувалося, відповідають за рідкісну варіацію – групу крові Хелгесона, яка зустрічається приблизно в 1% людей і характеризується низьким рівнем білка CR1.

Співавторка дослідження Джилл Сторрі нагадала, що відкриття має історію ще з 1970-х, коли медична технологиня Маргарет Хелгесон випадково виявила унікальну сумісність власної крові з пацієнтом.

Завдяки сучасним обчислювальним методам, розробленим командою на чолі з дослідницею Глорія Ву, вчені змогли проаналізувати сотні генетичних взаємодій і встановити: причина – у зміні ділянки ДНК, що порушує роботу цього "перемикача".

Цікаво, що така мутація може бути не недоліком, а еволюційною перевагою. Вона частіше зустрічається у мешканців Південно-Східної Азії, адже знижений рівень CR1 ускладнює проникнення паразитів, зокрема тих, що викликають малярію.

У майбутньому команда планує створити нові ДНК-чіпи, які дозволять точніше визначати групи крові та мінімізувати ризики під час переливань. Це відкриття може стати основою для значного підвищення безпеки у трансфузійній медицині.

