Ваша группа крови может оказаться совсем другой: учёные шокировали новым открытием

Исследователи из Лундского университета совершили важное открытие, которое может изменить подход к определению групп крови и повысить безопасность переливаний. Как сообщает SciTechDaily, учёные выяснили, почему стандартные тесты иногда дают неточные результаты.

Группа крови.

Группа крови определяется антигенами – молекулами на поверхности эритроцитов, которые помогают иммунной системе различать "свои" и "чужие" клетки. Однако до сих пор оставалось загадкой, почему у людей с одинаковой группой крови количество антигенов может отличаться в тысячи раз.

По словам профессора Мартин Л. Олссон, это имеет критическое значение: если антигенов слишком мало, тест может просто "не увидеть", что создает риск ошибок при подборе донорской крови.

Ключ к разгадке – транскрипционные факторы, специальные белки, действующие как молекулярные "переключатели" и контролирующие активность генов. Именно они, как выяснилось, отвечают за редкую вариацию – группу крови Хелгесона, встречающуюся примерно у 1% людей и характеризующуюся низким уровнем белка CR1.

Совторник исследования Джилл Сторри напомнила, что открытие имеет историю еще с 1970-х, когда медицинская технология Маргарет Хелгесон случайно обнаружила уникальную совместимость собственной крови с пациентом.

Благодаря современным вычислительным методам, разработанным командой во главе с исследовательницей Глория Ву, ученые смогли проанализировать сотни генетических взаимодействий и установить: причина – в изменении участка ДНК, нарушающего работу этого переключателя.

Любопытно, что такая мутация может быть не недостатком, а эволюционным преимуществом. Она чаще встречается у жителей Юго-Восточной Азии, ведь пониженный уровень CR1 затрудняет проникновение паразитов, в частности вызывающих малярию.

В будущем команда планирует создать новые ДНК-чипы, позволяющие более точно определять группы крови и минимизировать риски во время переливаний. Это открытие может стать основой для повышения безопасности в трансфузионной медицине.

