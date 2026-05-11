На глибині 5 кілометрів вчені виявили "пекло": яка там температура

На дні Карибського моря вчені виявили одне з найекстремальніших місць на Землі – глибоководне середовище, де температура води перевищує 400 градусів за Цельсієм, але навіть у таких умовах існує життя. Незвичайне відкриття зробив глибоководний робот під час дослідження Кайманової западини.

На дні Карибського моря виявили «пекло». Фото: з відкритих джерел

Гідротермальне поле Бібі розташоване на глибині майже 5 кілометрів – приблизно 4968 метрів під поверхнею океану. Це найглибше з відомих гідротермальних джерел на планеті.

У цьому місці панує абсолютна темрява, а розпечена вода, насичена мінералами та газами, виривається з морського дна при температурі до 401 °C. Попри це, вона не закипає через колосальний тиск на такій глибині.

Дослідники пояснюють, що гідротермальні джерела виникають у районах, де тектонічні плити розходяться, а морська вода контактує з магмою. Саме так утворюються так звані “чорні димарі” — величезні структури, схожі на заводські труби, які викидають темні мінеральні потоки.

Найдивовижніше те, що біля цих смертельно гарячих джерел вирує життя. Робот зафіксував цілі колонії незвичайних істот: риб родини бельдюгових, анемонів, карликових раків і дивних креветок зі світлочутливими органами на спині.

Дослідниця Музею природної історії Лондона Маггі Георгієва пояснила, що вода дуже швидко охолоджується після змішування з океаном. Тому буквально за кілька метрів від “димаря” температура може знижуватися до приблизно 20 градусів – цього вже достатньо для виживання багатьох організмів.

Науковці вважають, що подібні екосистеми можуть допомогти зрозуміти, як життя могло виникнути на ранній Землі. Крім того, такі відкриття посилюють інтерес до пошуку життя на інших планетах і супутниках, де також можуть існувати приховані океани та підводна геотермальна активність.

Читайте також на порталі "Коментарі" - вчені знайшли "капсулу часу" з XVI століття на борту затонулого судна: що найбільше здивувало.