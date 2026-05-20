Людство мало зникнути: вчені розкрили таємницю давньої катастрофи

Близько 74 тисяч років тому людство опинилося на межі повного зникнення після одного з найпотужніших вивержень в історії планети. Йдеться про вибух супервулкану Тоба на території сучасної Індонезії, який, за оцінками вчених, був більш ніж у 10 тисяч разів потужнішим за виверження вулкана Сент-Хеленс у США в 1980 році.

Виверження вулкана. Фото: з відкритих джерел

Як пише Indian Defence Review, в атмосферу тоді було викинуто близько 2800 кубічних кілометрів попелу. Це спровокувало глобальне похолодання та багаторічне затемнення неба – так звану "вулканічну зиму". Довгий час вчені вважали, що катастрофа призвела до майже повного вимирання людей, скоротивши населення Землі до 10 тисяч людей.

Однак нові археологічні дослідження поставили цю гіпотезу під сумнів. Аналіз мікроскопічних частинок вулканічного скла – криптотефри показав, що давні люди не лише пережили катастрофу, а й змогли адаптуватися до екстремальних умов.

Одне з ключових досліджень, опубліковане в журналі Nature, вивчало давні поселення на півдні Африки. Археологи виявили, що люди продовжували жити там до, під час та після виверження. Понад те, у період спостерігалося розвиток технологій – з'явилися ранні мікролітичні кам'яні знаряддя.

Ще одне дослідження 2024 року в Ефіопії показало, що стародавні громади навчилися виживати під час найсильнішої посухи завдяки сезонним річкам та риболовлі. Вчені також знайшли наконечники, які можуть бути найдавнішими доказами використання цибулі та стріл.

Дослідники вважають, що саме здатність швидко пристосовуватися та використовувати природні ресурси дозволила людству пережити глобальну катастрофу. Більше того, річки та водні маршрути могли стати своєрідними "блакитними магістралями", які згодом допомогли людям розселитися далеко за межами Африки.

Читайте також на порталі "Коментарі" – переписали історію людства: вчені знайшли дерев'яну конструкцію віком майже півмільйона років.



