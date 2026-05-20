logo_ukra

BTC/USD

77566

ETH/USD

2132.96

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Людство мало зникнути: вчені розкрили таємницю давньої катастрофи
commentss НОВИНИ Всі новини

Людство мало зникнути: вчені розкрили таємницю давньої катастрофи

Виверження супервулкану Тоба ледь не знищило життя на Землі, але люди знайшли спосіб вижити у «вулканічній зимі»

20 травня 2026, 16:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Близько 74 тисяч років тому людство опинилося на межі повного зникнення після одного з найпотужніших вивержень в історії планети. Йдеться про вибух супервулкану Тоба на території сучасної Індонезії, який, за оцінками вчених, був більш ніж у 10 тисяч разів потужнішим за виверження вулкана Сент-Хеленс у США в 1980 році.

Людство мало зникнути: вчені розкрили таємницю давньої катастрофи

Виверження вулкана. Фото: з відкритих джерел

Як пише Indian Defence Review, в атмосферу тоді було викинуто близько 2800 кубічних кілометрів попелу. Це спровокувало глобальне похолодання та багаторічне затемнення неба – так звану "вулканічну зиму". Довгий час вчені вважали, що катастрофа призвела до майже повного вимирання людей, скоротивши населення Землі до 10 тисяч людей.

Однак нові археологічні дослідження поставили цю гіпотезу під сумнів. Аналіз мікроскопічних частинок вулканічного скла – криптотефри показав, що давні люди не лише пережили катастрофу, а й змогли адаптуватися до екстремальних умов.

Одне з ключових досліджень, опубліковане в журналі Nature, вивчало давні поселення на півдні Африки. Археологи виявили, що люди продовжували жити там до, під час та після виверження. Понад те, у період спостерігалося розвиток технологій – з'явилися ранні мікролітичні кам'яні знаряддя.

Ще одне дослідження 2024 року в Ефіопії показало, що стародавні громади навчилися виживати під час найсильнішої посухи завдяки сезонним річкам та риболовлі. Вчені також знайшли наконечники, які можуть бути найдавнішими доказами використання цибулі та стріл.

Дослідники вважають, що саме здатність швидко пристосовуватися та використовувати природні ресурси дозволила людству пережити глобальну катастрофу. Більше того, річки та водні маршрути могли стати своєрідними "блакитними магістралями", які згодом допомогли людям розселитися далеко за межами Африки.

Читайте також на порталі "Коментарі" – переписали історію людства: вчені знайшли дерев'яну конструкцію віком майже півмільйона років.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://indiandefencereview.com/the-toba-eruption-was-10000x-bigger/
Теги:

Новини

Всі новини