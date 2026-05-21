Исчезновение подо льдами: пропавшая субмарина раскрыла пугающую тайну таяния планеты

В Антарктиде бесследно исчезла шестиметровая автономная подводная лодка Ran, исследовавшая скрытые подо льдом районы шельфового ледника Дотсона. Однако данные, которые аппарат успел передать перед исчезновением, уже заставили ученых пересмотреть представления о скорости и механизмах таяния антарктических льдов.

Как сообщает Daily Galaxy, аппарат был создан в рамках проекта Международной кооперативной ассоциации ледников Туэйта для изучения зон, куда ранее не удавалось добраться исследователям. Подводная лодка работала полностью автономно – без GPS и постоянной связи, ориентируясь только на заранее загруженные команды.

В течение 2022 года Ran выполнил 14 успешных миссий и сумел составить карту более 130 квадратных километров ранее неизученного пространства под многокилометровыми слоями льда. Но во время новой экспедиции в начале 2024 года аппарат исчез уже после первого погружения и больше не вышел на связь.

Причины исчезновения до сих пор неизвестны. Исследователи рассматривают версии технической поломки, потери ориентации или блокировки аппарата в сложных подводных структурах под ледником.

Несмотря на потерю аппарата, ученые называют собранные им данные сенсационными. Ran обнаружил необычные каплевидные структуры, замерзшие плато и следы эрозии, которые не совпадают с существующими климатическими моделями.

Особую тревогу вызвал вывод о том, что западная часть ледникового шельфа Дотсона разрушается значительно быстрее восточной из-за воздействия теплых течений. Это может означать, что процессы таяния ледников в Антарктиде идут намного быстрее, чем предполагалось ранее, а прогнозы повышения уровня мирового океана могут оказаться заниженными.

Несмотря на исчезновение аппарата, ученые уже готовят новую миссию. Следующим этапом исследований станет запуск модернизированной подводной системы Ran II, которая продолжит изучение скрытых процессов под антарктическими льдами.

