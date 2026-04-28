ЗМІ: Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва у справі ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. Йдеться про адміністративне правопорушення щодо подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.
Володимир Бугров.
У середині грудня 2025 року Нацагентство з питань запобігання корупції, як пише видання “Інтерфакс-Україна”, оприлюднило довідку по результатах перевірки декларації ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова. Зазначалося, що було виявило недостовірні відомості на майже 900 тис. грн.
Судовий розгляд відбувся 27 квітня, зранку 28 квітня, як пише видання, суддя оголосила, що рішення суду першої інстанції залишається без змін, а в апеляції відмовлено.
Ректор, як повідомляють журналісти, зазначив, що буде "працювати як викладач", а також уточнив, що у нього 29 квітня завершується дія контракту як ректора вишу.
Своєю чергою, у Студентському парламенту КНУ очікують, що після такого рішення суду май йти дострокове припинення виконання повноважень ректора.
