ЗМІ: Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва у справі ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. Йдеться про адміністративне правопорушення щодо подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

У середині грудня 2025 року Нацагентство з питань запобігання корупції, як пише видання “Інтерфакс-Україна”, оприлюднило довідку по результатах перевірки декларації ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова. Зазначалося, що було виявило недостовірні відомості на майже 900 тис. грн.

“У кінці лютого, Шевченківський райсуд Києва визнав Бугрова винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1726 КУпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації) в частині не зазначення автомобіля Volkswagen Golf 2015 року випуску, який на думку суду він використовував протягом звітного періоду на праві постійного безоплатного користування, та застосував до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн. Своєю чергою, Бугров заявив, що порушення, які йому інкримінують, не відповідають дійсності, і подав апеляційну скаргу”, — пише видання.

Судовий розгляд відбувся 27 квітня, зранку 28 квітня, як пише видання, суддя оголосила, що рішення суду першої інстанції залишається без змін, а в апеляції відмовлено.

Ректор, як повідомляють журналісти, зазначив, що буде "працювати як викладач", а також уточнив, що у нього 29 квітня завершується дія контракту як ректора вишу.

Своєю чергою, у Студентському парламенту КНУ очікують, що після такого рішення суду май йти дострокове припинення виконання повноважень ректора.

"Або пан Бугров все ж стримає слово – і піде достроково, або Міністерство освіти і науки України розірве з ним контракт, базуючись на цьому рішенні", – цитує повідомлення видання.

