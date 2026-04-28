СМИ: Апелляционный суд подтвердил нарушение в декларировании ректора КНУ им. Шевченко Бугрова

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева по делу ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров. Речь идет об административном правонарушении по представлению заведомо недостоверных сведений в декларации.

Владимир Бугров. Фото из открытых источников

В середине декабря 2025 года Нацагентство по предотвращению коррупции, как пишет издание "Интерфакс-Украина", обнародовало справку по результатам проверки декларации ректора КНУ им. Шевченко Бугрова. Отмечалось, что было обнаружено недостоверные сведения почти на 900 тыс. грн.

“В конце февраля Шевченковский райсуд Киева признал Бугрова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 1726 КУоАП (представление заведомо недостоверных сведений в декларации) в части не указания автомобиля Volkswagen Golf 2015 выпуска, который по мнению суда он использовал в течение отчетного периода на праве постоянного безвозмездного пользования, и применил к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн. В свою очередь, Бугров заявил, что нарушения, которые ему инкриминируют, не соответствуют действительности, и подал апелляционную жалобу”, — пишет издание.

Судебное разбирательство состоялось 27 апреля, утром 28 апреля, как пишет издание, судья объявила, что решение суда первой инстанции остается без изменений, а в апелляции отказано.

Ректор, как сообщают журналисты, отметил, что будет "работать как преподаватель", а также уточнил, что у него 29 апреля завершается действие контракта как ректора вуза.

В свою очередь, в Студенческом парламенте КНУ ожидают, что после такого решения суда должно быть досрочное прекращение исполнения полномочий ректора.

"Или господин Бугров все же сдержит слово – и пойдет досрочно, или Министерство образования и науки Украины разорвет с ним контракт, основываясь на этом решении", – цитирует сообщение издания.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о скандале в КНУ им. Шевченко.