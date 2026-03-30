В КНУ ім. Шевченка вимагають відсторонення ректора на час перевірки його причетності до секс-скандалу

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка розгорається скандал. Студентський парламент вишу оголосив про проведення 1 квітня 2026 року масштабної акції протесту на тлі інформації щодо секс-скандалу, пов’язаного з ректором Володимиром Бугровим.

Володимир Бугров. Фото з відкритих джерел

У студентському парламенті, повідомили, що в одній із соцмереж у березні 2026 року були опубліковані фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, схожу на ректора університету. Зазначається, що ця особа вчиняла дії інтимного характеру у 105-й аудиторії Червоного корпусу університету.

“Представники студентського самоврядування оглянули цю аудиторію та зафіксували там предмети інтимного призначення, які збігаються з тими, що були на відео. 20 березня було направлено офіційне звернення на ім’я ректора з вимогою надати пояснення щодо обставин появи матеріалів, використання приміщення та наявності внутрішнього розслідування”, — повідомили у студентському парламенті.

Уточнили, що станом на 30 березня публічної відповіді на це звернення не надано.

враховуючи всі ці факти, за даними видання, студенти вимагають від ректора:

публічно розповісти, що відбувалося у 105-й аудиторії, чиї там знайшли речі і хто зафіксований на відео;

підтвердити готовність до незалежної перевірки, зокрема пройти незалежну ДНК-експертизу;

відсторонитися від виконання обов’язків на час перевірки МОН;

забезпечити відсутність будь-якого тиску, переслідування або негативних наслідків для студентів у зв’язку з участю у мирній акції протесту.

“Сам Володимир Бугров у коментарях для медіа раніше заявляв, що інформація про нього є неправдивою та має ознаки цілеспрямованої інформаційної атаки ”, — повідомляють ЗМІ.

Варто зазначити, що у 2024 році студент університету Максим Луцик зареєстрував петицію про звільнення ректора Бугрова за корупцію та аморальну поведінку. Звернення набрало 25 тисяч підписів і було передане на розгляд уряду та правоохоронних органів. Того ж року антикорупційні організації повідомляли про виявлення у ректора елітної нерухомості, а також про закупівлі університетом продуктів харчування за завищеними цінами.

Крім того, у 2025 році правоохоронні органи оголосили підозру представникам адміністрації університету у справі щодо заволодіння бюджетними коштами під час ремонту укриттів у гуртожитках.



