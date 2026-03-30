logo

BTC/USD

66750

ETH/USD

2040.12

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование В КНУ им. Шевченко требуют отстранения ректора на время проверки его причастности к секс-скандалу
commentss НОВОСТИ Все новости

В КНУ им. Шевченко требуют отстранения ректора на время проверки его причастности к секс-скандалу

В Университете им. Шевченко требуют отстранения ректора на время проверки его причастности к секс-скандалу

30 марта 2026, 19:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко разгорается скандал. Студенческий парламент вуза объявил о проведении 1 апреля 2026 года масштабной акции протеста на фоне информации о секс-скандале, связанном с ректором Владимиром Бугровым.

Владимир Бугров. Фото из открытых источников

В студенческом парламенте сообщили, что в одной из соцсетей в марте 2026 года были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых зафиксировано лицо, похожее на ректора университета. Отмечается, что это лицо совершало действия интимного характера в 105-й аудитории Красного корпуса университета.

"Представители студенческого самоуправления осмотрели эту аудиторию и зафиксировали там предметы интимного назначения, которые совпадают с теми, что были на видео. 20 марта было направлено официальное обращение на имя ректора с требованием предоставить объяснения по поводу обстоятельств появления материалов, использования помещения и наличия внутреннего расследования", — сообщили в студенческом парламенте.

Уточнили, что по состоянию на 30 марта публичный ответ на это обращение не предоставлен.

  • учитывая все эти факты, по данным издания, студенты требуют от ректора:

  • публично рассказать, что происходило в 105-й аудитории, чьи там нашли вещи и кто запечатлен на видео;

  • подтвердить готовность к независимой проверке, в частности, пройти независимую ДНК-экспертизу;

  • отстраниться от исполнения обязанностей во время проверки МОН;

  • обеспечить отсутствие какого-либо давления, преследования или негативных последствий для студентов в связи с участием в мирной акции протеста.

"Сам Владимир Бугров в комментариях для медиа ранее заявлял, что информация о нем ложна и имеет признаки целенаправленной информационной атаки ", — сообщают СМИ.

Следует отметить, что в 2024 году студент университета Максим Луцик зарегистрировал петицию об увольнении ректора Бугрова за коррупцию и безнравственное поведение. Обращение набрало 25 тысяч подписей и было передано на рассмотрение правительства и правоохранительных органов. В том же году антикоррупционные организации сообщали об обнаружении у ректора элитной недвижимости, а также о закупках университетом продуктов питания по завышенным ценам.

Кроме того, в 2025 году правоохранительные органы объявили подозрение представителям администрации университета по делу о завладении бюджетными средствами во время ремонта укрытий в общежитиях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости