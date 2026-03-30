В КНУ им. Шевченко требуют отстранения ректора на время проверки его причастности к секс-скандалу

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко разгорается скандал. Студенческий парламент вуза объявил о проведении 1 апреля 2026 года масштабной акции протеста на фоне информации о секс-скандале, связанном с ректором Владимиром Бугровым.

В студенческом парламенте сообщили, что в одной из соцсетей в марте 2026 года были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых зафиксировано лицо, похожее на ректора университета. Отмечается, что это лицо совершало действия интимного характера в 105-й аудитории Красного корпуса университета.

"Представители студенческого самоуправления осмотрели эту аудиторию и зафиксировали там предметы интимного назначения, которые совпадают с теми, что были на видео. 20 марта было направлено официальное обращение на имя ректора с требованием предоставить объяснения по поводу обстоятельств появления материалов, использования помещения и наличия внутреннего расследования", — сообщили в студенческом парламенте.

Уточнили, что по состоянию на 30 марта публичный ответ на это обращение не предоставлен.

учитывая все эти факты, по данным издания, студенты требуют от ректора:

публично рассказать, что происходило в 105-й аудитории, чьи там нашли вещи и кто запечатлен на видео;

подтвердить готовность к независимой проверке, в частности, пройти независимую ДНК-экспертизу;

отстраниться от исполнения обязанностей во время проверки МОН;

обеспечить отсутствие какого-либо давления, преследования или негативных последствий для студентов в связи с участием в мирной акции протеста.

"Сам Владимир Бугров в комментариях для медиа ранее заявлял, что информация о нем ложна и имеет признаки целенаправленной информационной атаки ", — сообщают СМИ.

Следует отметить, что в 2024 году студент университета Максим Луцик зарегистрировал петицию об увольнении ректора Бугрова за коррупцию и безнравственное поведение. Обращение набрало 25 тысяч подписей и было передано на рассмотрение правительства и правоохранительных органов. В том же году антикоррупционные организации сообщали об обнаружении у ректора элитной недвижимости, а также о закупках университетом продуктов питания по завышенным ценам.

Кроме того, в 2025 году правоохранительные органы объявили подозрение представителям администрации университета по делу о завладении бюджетными средствами во время ремонта укрытий в общежитиях.



