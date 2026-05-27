Зменшення навантаження під час війни: у Раді планують скоротити кількість предметів на НМТ

Українська влада шукає шляхи оптимізації та гуманізації процесу складання національного мультипредметного тесту в умовах воєнного стану. Парламентарі пропонують суттєво полегшити умови тестування для абітурієнтів, зважаючи на постійне психологічне та фізичне навантаження, в якому перебувають підлітки.

Прогресивну ініціативу щодо трансформації майбутніх вступних іспитів озвучила народна депутатка Юлія Гришина під час "Саміту міст та регіонів". За її словами, у Верховній Раді наразі тривають активні дискусії про зміну структури іспиту.

"Три предмети замість чотирьох", — зазначила парламентарка, описуючи потенційну модель спрощення НМТ для майбутніх хвиль абітурієнтів.

Окрім стратегічних планів на майбутнє, законодавці та освітяни вже запровадили критично необхідний механізм захисту для одинадцятикласників, які безпосередньо стикаються з наслідками російського повітряного терору прямо напередодні випробувань. Це нововведення покликане забезпечити рівні та справедливі умови для кожного випускника.

"Дитина, яка перебуває у стресі після обстрілу, — наголосила народна обранка на новому алгоритмі дій, — тепер матиме можливість скласти НМТ в інший день".

Гришина акцентувала, що державні інституції зобов'язані проявляти гнучкість та максимальне розуміння, оскільки результати цього оцінювання є визначальними для подальшого життя молоді. Створення психологічно безпечних умов є пріоритетом, адже екзаменаційні бали безпосередньо відкривають випускникам "можливість здобути вищу освіту".

