logo_ukra

BTC/USD

75750

ETH/USD

2081.96

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Зменшення навантаження під час війни: у Раді планують скоротити кількість предметів на НМТ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зменшення навантаження під час війни: у Раді планують скоротити кількість предметів на НМТ

Менше предметів та адаптація до безпекових умов: Юлія Гришина анонсувала важливі зміни для вступників

27 травня 2026, 11:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Українська влада шукає шляхи оптимізації та гуманізації процесу складання національного мультипредметного тесту в умовах воєнного стану. Парламентарі пропонують суттєво полегшити умови тестування для абітурієнтів, зважаючи на постійне психологічне та фізичне навантаження, в якому перебувають підлітки.

Зменшення навантаження під час війни: у Раді планують скоротити кількість предметів на НМТ

Ілюстративне фото

Прогресивну ініціативу щодо трансформації майбутніх вступних іспитів озвучила народна депутатка Юлія Гришина під час "Саміту міст та регіонів". За її словами, у Верховній Раді наразі тривають активні дискусії про зміну структури іспиту.

"Три предмети замість чотирьох", — зазначила парламентарка, описуючи потенційну модель спрощення НМТ для майбутніх хвиль абітурієнтів.

Окрім стратегічних планів на майбутнє, законодавці та освітяни вже запровадили критично необхідний механізм захисту для одинадцятикласників, які безпосередньо стикаються з наслідками російського повітряного терору прямо напередодні випробувань. Це нововведення покликане забезпечити рівні та справедливі умови для кожного випускника.

"Дитина, яка перебуває у стресі після обстрілу, — наголосила народна обранка на новому алгоритмі дій, — тепер матиме можливість скласти НМТ в інший день".

Гришина акцентувала, що державні інституції зобов'язані проявляти гнучкість та максимальне розуміння, оскільки результати цього оцінювання є визначальними для подальшого життя молоді. Створення психологічно безпечних умов є пріоритетом, адже екзаменаційні бали безпосередньо відкривають випускникам "можливість здобути вищу освіту".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні школи зобов’язані вести персональний військовий облік учнів старших класів, а для юнаків, яким виповнилося 17 років, діють чіткі правила щодо необхідних документів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини