Уменьшение нагрузки во время войны: в Раде планируют сократить количество предметов на НМТ

Украинские власти ищут пути оптимизации и гуманизации процесса сдачи национального мультипредметного теста в условиях военного положения. Парламентарии предлагают существенно облегчить условия тестирования для абитуриентов, учитывая постоянную психологическую и физическую нагрузку, в которой находятся подростки.

Прогрессивную инициативу по трансформации будущих вступительных экзаменов озвучила народный депутат Юлия Гришина во время "Саммита городов и регионов". По ее словам, в Верховной Раде продолжаются активные дискуссии об изменении структуры экзамена.

"Три предмета вместо четырех", — отметила парламентарий, описывая потенциальную модель упрощения НМТ для будущих волн абитуриентов.

Кроме стратегических планов на будущее, законодатели и педагоги уже ввели критически необходимый механизм защиты для одиннадцатиклассников, непосредственно сталкивающихся с последствиями российского воздушного террора прямо накануне испытаний. Это нововведение призвано обеспечить равные и справедливые условия для каждого выпускника.

"Ребенок, который находится в стрессе после обстрела, — подчеркнула народная избранница нового алгоритма действий, — теперь будет иметь возможность сдать НМТ в другой день".

Гришина акцентировала, что государственные институты обязаны проявлять гибкость и максимальное понимание, поскольку результаты этой оценки являются определяющими для дальнейшей жизни молодежи. Создание психологически безопасных условий является приоритетом, ведь экзаменационные баллы непосредственно открывают выпускникам "возможность получить высшее образование".

