«Зимовий вступ» набирає обертів: понад тисяча абітурієнтів уже почали навчання на нульовому курсі

Більше 1000 вступників уже навчаються на нульовому курсі перед університетом

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Укрінформ.

Про результати запуску програми розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час спілкування з журналістами.

За його словами, станом на початок березня 1027 слухачів уже навчаються на нульовому курсі у 46 українських університетах.

Частина студентів навчається дистанційно

За даними Міністерства освіти, серед учасників програми:

454 особи навчаються у денному форматі

573 слухачі проходять курс дистанційно

Також визначено категорії учасників:

220 осіб – пільгові категорії

807 – інші вступники

Водночас інтерес до програми значно більший.

Загалом 2460 людей подали заявки на навчання на нульовому курсі.

У програмі беруть участь 96 закладів вищої освіти, з яких 86 уже підписали відповідні договори.

Що таке "нульовий курс"

Нульовий курс – це підготовчий етап перед вступом до університету.

Його створили в межах нової освітньої політики "зимового вступу", яку раніше затвердив Кабінет міністрів за ініціативою президента України.

Головна мета програми – допомогти абітурієнтам підготуватися до НМТ та зменшити освітні втрати, які виникли через війну.

Крім того, вступники можуть заздалегідь визначитися зі своєю освітньою траєкторією.

Які предмети вивчають

Нульовий курс має фіксований перелік предметів.

Слухачі вивчають:

українську мову

математику

історію України

один предмет на вибір

Мінімальний обсяг навчання становить 90 аудиторних годин на кожен предмет.

Для кого навчання безкоштовне

Держава повністю оплачує навчання на нульовому курсі для окремих категорій громадян.

Зокрема, це:

мешканці тимчасово окупованих територій

військовослужбовці

ветерани

Для інших учасників курс може бути платним.

Навчання може проходити у денному, дистанційному або змішаному форматі, залежно від можливостей університету.

У Міністерстві освіти очікують, що програма нульового курсу допоможе тисячам абітурієнтів краще підготуватися до вступу та легше адаптуватися до університетського навчання.

