Абітурієнтам за кордоном дали новий шанс: НМТ-2026 можна скласти ще у двох містах Європи

Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік міст за кордоном, де випускники можуть скласти національне мультипредметне тестування (НМТ) у 2026 році.

НМТ-2026 за кордоном: перелік міст розширили, але місця швидко закінчуються

Як передають "Коментарі", про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Нові можливості з’явилися для абітурієнтів, які через війну перебувають за межами України та планують вступати до українських університетів.

Де тепер можна скласти НМТ

До переліку міст, де можна пройти тестування, додали ще дві європейські локації:

Амстердам – Нідерланди

Гаага – Нідерланди

Таким чином українські випускники отримали ще одну можливість скласти тест ближче до місця проживання.

УЦОЯО наголошує, що розширення географії тестування стало можливим завдяки домовленостям із міжнародними партнерами.

Популярні міста вже переповнені

Попри розширення списку, кількість місць у закордонних тестових центрах обмежена. Комп’ютерні аудиторії, де проводять НМТ, надають партнери, тому їхня місткість не безмежна.

Станом на березень у кількох великих містах місця вже повністю заповнені.

Зокрема, пройти НМТ більше не можна зареєструватися в таких містах:

Дюссельдорф і Кельн – Німеччина

Прага – Чехія

Бухарест – Румунія

Мілан – Італія

Катовіце, Краків і Познань – Польща

Через великий попит ці локації стали недоступними у системі реєстрації.

Що робити, якщо вибрали незручне місто

В УЦОЯО пояснили, що абітурієнти, які вже зареєструвалися на НМТ, можуть змінити місце проходження тестування.

Якщо під час реєстрації випускник обрав менш зручне місто, а пізніше з’явилася ближча локація, дані можна скоригувати.

Зробити це потрібно до 7 квітня через персональний кабінет учасника НМТ.

НМТ залишається головним вступним іспитом

Після початку повномасштабної війни система вступу до українських університетів змінилася. Традиційне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) тимчасово замінили на національне мультипредметне тестування.

У 2026 році випускники складатимуть НМТ вже п’ятий рік поспіль.

Тестування проходить у комп’ютерному форматі та включає кілька предметів, необхідних для вступу до закладів вищої освіти.

Водночас у Міністерстві освіти раніше пояснювали, що перенесення тестування або зменшення кількості завдань наразі не планується.

Експерти радять абітурієнтам не зволікати з реєстрацією, адже в багатьох містах місця можуть закінчитися дуже швидко.

