Абитуриентам за границей дали новый шанс: НМТ-2026 можно сложить еще в двух городах Европы

Украинский центр оценивания качества образования расширил перечень городов за границей, где выпускники могут сдать национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в 2026 году .

НМТ-2026 за границей: перечень городов расширили, но места быстро заканчиваются

Как передают " Комментарии " , об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) .

Новые возможности появились для абитуриентов, которые из-за войны находятся за пределами Украины и планируют поступать в украинские университеты.

Где теперь можно составить НМТ

В список городов, где можно пройти тестирование, добавили еще две европейские локации:

Амстердам – Нидерланды

Гаага – Нидерланды

Таким образом, украинские выпускники получили еще одну возможность сдать тест ближе к месту жительства.

УЦОКО отмечает, что расширение географии тестирования стало возможным благодаря договоренностям с международными партнерами.

Популярные города уже переполнены

Несмотря на расширение списка, количество мест в зарубежных тестовых центрах ограничено. Компьютерные аудитории, где проводят НМТ, предоставляют партнеры, поэтому их емкость не безгранична.

По состоянию на март в нескольких крупных городах места уже полностью заполнены .

В частности, пройти НМТ больше нельзя зарегистрироваться в следующих городах:

Дюссельдорф и Кельн – Германия

Прага – Чехия

Бухарест – Румыния

Милан – Италия

Катовице, Краков и Познань – Польша

Из-за большого спроса эти локации стали недоступны в системе регистрации.

Что делать, если выбрали неудобный город

В УЦОКО объяснили, что абитуриенты, которые уже зарегистрировались на НМТ, могут изменить место прохождения тестирования .

Если при регистрации выпускник выбрал менее удобный город, а позже появилась более близкая локация, данные можно скорректировать.

Сделать это следует до 7 апреля через персональный кабинет участника НМТ.

НМТ остается главным вступительным экзаменом

После начала полномасштабной войны система поступления в украинские университеты изменилась. Традиционное внешнее независимое оценивание (ВНО) временно заменили на национальное мультипредметное тестирование .

В 2026 году выпускники будут составлять НМТ уже пятый год подряд .

Тестирование проходит в компьютерном формате и включает несколько предметов, необходимых для поступления в высшее образование.

В то же время в Министерстве образования ранее объясняли, что перенос тестирования или уменьшение количества задач пока не планируется .

Эксперты советуют абитуриентам не медлить с регистрацией , ведь во многих городах места могут окончиться очень быстро.

Читайте на "Комментариях", что 5 марта в Украине началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте.