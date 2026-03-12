Абитуриентам за границей дали новый шанс: НМТ-2026 можно сложить еще в двух городах Европы

Рубрики
Украинский центр оценивания качества образования расширил перечень городов за границей, где выпускники могут сдать национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в 2026 году .
Как передают " Комментарии " , об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) .
Новые возможности появились для абитуриентов, которые из-за войны находятся за пределами Украины и планируют поступать в украинские университеты.
В список городов, где можно пройти тестирование, добавили еще две европейские локации:
Амстердам – Нидерланды
Гаага – Нидерланды
Таким образом, украинские выпускники получили еще одну возможность сдать тест ближе к месту жительства.
УЦОКО отмечает, что расширение географии тестирования стало возможным благодаря договоренностям с международными партнерами.
Несмотря на расширение списка, количество мест в зарубежных тестовых центрах ограничено. Компьютерные аудитории, где проводят НМТ, предоставляют партнеры, поэтому их емкость не безгранична.
По состоянию на март в нескольких крупных городах места уже полностью заполнены .
В частности, пройти НМТ больше нельзя зарегистрироваться в следующих городах:
Дюссельдорф и Кельн – Германия
Прага – Чехия
Бухарест – Румыния
Милан – Италия
Катовице, Краков и Познань – Польша
Из-за большого спроса эти локации стали недоступны в системе регистрации.
В УЦОКО объяснили, что абитуриенты, которые уже зарегистрировались на НМТ, могут изменить место прохождения тестирования .
Если при регистрации выпускник выбрал менее удобный город, а позже появилась более близкая локация, данные можно скорректировать.
Сделать это следует до 7 апреля через персональный кабинет участника НМТ.
После начала полномасштабной войны система поступления в украинские университеты изменилась. Традиционное внешнее независимое оценивание (ВНО) временно заменили на национальное мультипредметное тестирование .
В 2026 году выпускники будут составлять НМТ уже пятый год подряд .
Тестирование проходит в компьютерном формате и включает несколько предметов, необходимых для поступления в высшее образование.
В то же время в Министерстве образования ранее объясняли, что перенос тестирования или уменьшение количества задач пока не планируется .
Эксперты советуют абитуриентам не медлить с регистрацией , ведь во многих городах места могут окончиться очень быстро.
