«Зимнее поступление» набирает обороты: более тысячи абитуриентов уже начали обучение на нулевом курсе

Более тысячи абитуриентов уже начали обучение на нулевом курсе , который был введен в рамках новой государственной программы "зимнего поступления".

Более 1000 поступающих уже учатся на нулевом курсе перед университетом

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Укринформ .

О результатах запуска программы рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, общаясь с журналистами.

По его словам, по состоянию на начало марта 1027 слушателей уже учатся на нулевом курсе в 46 украинских университетах .

Часть студентов учится дистанционно

По данным Министерства образования, среди участников программы:

454 человека учатся в дневном формате

573 слушателя проходят курс дистанционно

Также определены категории участников:

220 человек – льготные категории

807 – другие поступающие

В то же время интерес к программе значительно больше.

В общей сложности 2460 человек подали заявки на обучение на нулевом курсе.

В программе принимают участие 96 заведений высшего образования , из которых 86 уже подписали соответствующие договоры .

Что такое "нулевой курс"

Нулевой курс – это предварительный этап перед поступлением в университет.

Его создали в рамках новой образовательной политики "зимнего вступления" , которую ранее утвердил Кабинет министров по инициативе президента Украины.

Главная цель программы – помочь абитуриентам подготовиться к НМТ и уменьшить образовательные потери , возникшие в результате войны.

Кроме того, поступающие могут заранее определиться со своей образовательной траекторией .

Какие предметы изучают

Нулевой курс имеет фиксированный список предметов.

Слушатели изучают:

украинский язык

математику

историю Украины

один предмет на выбор

Минимальный объем обучения составляет 90 аудиторных часов на каждый предмет .

Для кого обучение бесплатное

Государство полностью оплачивает обучение на нулевом курсе для отдельных категорий граждан.

В частности, это:

жители временно оккупированных территорий

военнослужащие

ветераны

Для других участников курс может быть платным .

Обучение может проходить в дневном, дистанционном или смешанном формате в зависимости от возможностей университета.

В Министерстве образования ожидают, что программа нулевого курса поможет тысячам абитуриентов лучше подготовиться к поступлению и легче адаптироваться к университетскому обучению .

Читайте также в "Комментариях", что находящиеся за рубежом украинские выпускники получили новые возможности сдать национальный мультипредметный тест. В то же время, во многих популярных городах места уже полностью разобрали.