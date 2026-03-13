«Зимнее поступление» набирает обороты: более тысячи абитуриентов уже начали обучение на нулевом курсе

Рубрики
Более тысячи абитуриентов уже начали обучение на нулевом курсе , который был введен в рамках новой государственной программы "зимнего поступления".
Более 1000 поступающих уже учатся на нулевом курсе перед университетом
Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Укринформ .
О результатах запуска программы рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, общаясь с журналистами.
По его словам, по состоянию на начало марта 1027 слушателей уже учатся на нулевом курсе в 46 украинских университетах .
По данным Министерства образования, среди участников программы:
454 человека учатся в дневном формате
573 слушателя проходят курс дистанционно
Также определены категории участников:
220 человек – льготные категории
807 – другие поступающие
В то же время интерес к программе значительно больше.
В общей сложности 2460 человек подали заявки на обучение на нулевом курсе.
В программе принимают участие 96 заведений высшего образования , из которых 86 уже подписали соответствующие договоры .
Нулевой курс – это предварительный этап перед поступлением в университет.
Его создали в рамках новой образовательной политики "зимнего вступления" , которую ранее утвердил Кабинет министров по инициативе президента Украины.
Главная цель программы – помочь абитуриентам подготовиться к НМТ и уменьшить образовательные потери , возникшие в результате войны.
Кроме того, поступающие могут заранее определиться со своей образовательной траекторией .
Нулевой курс имеет фиксированный список предметов.
Слушатели изучают:
украинский язык
математику
историю Украины
один предмет на выбор
Минимальный объем обучения составляет 90 аудиторных часов на каждый предмет .
Государство полностью оплачивает обучение на нулевом курсе для отдельных категорий граждан.
В частности, это:
жители временно оккупированных территорий
военнослужащие
ветераны
Для других участников курс может быть платным .
Обучение может проходить в дневном, дистанционном или смешанном формате в зависимости от возможностей университета.
В Министерстве образования ожидают, что программа нулевого курса поможет тысячам абитуриентов лучше подготовиться к поступлению и легче адаптироваться к университетскому обучению .
