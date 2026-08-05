Здобути вищу освіту нечесним шляхом стане складніше: за що в Україні тепер почали штрафувати

В Україні набули чинності нові правила, спрямовані на посилення академічної доброчесності. Відтепер закон прямо забороняє рекламувати послуги з написання на замовлення дипломних, курсових, магістерських, дисертаційних, наукових та інших академічних робіт.

Студенти. Фото: із відкритих джерел

Нововведення стосується не лише компаній, які пропонують такі послуги, а й усіх учасників рекламного процесу – рекламодавців, виробників рекламної продукції та її розповсюджувачів. За порушення законодавства передбачено фінансову відповідальність.

Розмір штрафу становитиме п'ятикратну вартість розміщеної реклами. Якщо ж порушення буде вчинене повторно протягом року, сума санкцій може бути збільшена вдвічі. У випадках, коли визначити вартість реклами неможливо, закон передбачає фіксований штраф до 5100 гривень.

Нові правила покликані зменшити поширення практики замовного написання студентських і наукових робіт, яка багато років залишалася однією з найбільших проблем української системи освіти. Такі сервіси відкрито рекламувалися в інтернеті, соціальних мережах і навіть поблизу навчальних закладів.

Запровадження заборони має стати ще одним кроком до зміцнення академічної доброчесності та підвищення якості освіти. Законодавці розраховують, що фінансові санкції зроблять рекламу подібних послуг економічно невигідною, а боротьба з академічним шахрайством стане більш ефективною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Державна служба якості освіти України оприлюднила результати інституційних аудитів шкіл, які свідчать про системні проблеми у сфері загальної середньої освіти. Як повідомили у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", наймасовіші порушення стосуються роботи керівників закладів освіти, ведення документації, правил зарахування учнів та забезпечення інклюзивного навчання.



