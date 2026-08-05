Получить высшее образование нечестным путем станет сложнее: за что в Украине теперь начали штрафовать

В Украине вступили в силу новые правила, направленные на усиление академической добродетели. Теперь закон прямо запрещает рекламировать услуги по написанию на заказ дипломных, курсовых, магистерских, диссертационных, научных и других академических работ.

Студенты. Фото: из открытых источников

Нововведение касается не только компаний, предлагающих такие услуги, но и всех участников рекламного процесса – рекламодателей, производителей рекламной продукции и ее распространителей. За нарушение законодательства предусмотрена финансовая ответственность.

Размер штрафа составит пятикратную стоимость размещенной рекламы. Если же нарушение будет совершено повторно в течение года, сумма санкций может быть увеличена вдвое. В случаях когда определить стоимость рекламы невозможно, закон предусматривает фиксированный штраф до 5100 гривен.

Новые правила призваны уменьшить распространение практики заказного написания студенческих и научных работ, много лет остававшейся одной из крупнейших проблем украинской системы образования. Такие сервисы открыто рекламировались в интернете, социальных сетях и даже вблизи учебных заведений.

Введение запрета должно стать еще одним шагом к укреплению академической добродетели и повышению качества образования. Законодатели рассчитывают, что финансовые санкции сделают рекламу подобных услуг экономически невыгодной, а борьба с академическим мошенничеством станет более эффективной.

Также издание "Комментарии" сообщало - Государственная служба качества образования Украины обнародовала результаты институциональных аудитов школ, свидетельствующих о системных проблемах в сфере общего среднего образования. Как сообщили в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", самые массовые нарушения касаются работы руководителей учебных заведений, ведения документации, правил зачисления учащихся и обеспечения инклюзивного обучения.



