Перевірки шкіл шокували: у понад 80% закладів виявили грубі порушення

Державна служба якості освіти України оприлюднила результати інституційних аудитів шкіл, які свідчать про системні проблеми у сфері загальної середньої освіти. Як повідомили у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", наймасовіші порушення стосуються роботи керівників закладів освіти, ведення документації, правил зарахування учнів та забезпечення інклюзивного навчання.

Якість освіти в Україні

У Службі зазначили, що відповідно до річного плану у 2026 році інституційний аудит має пройти 322 заклади загальної середньої освіти. Станом на 31 липня вже перевірено 193 школи, з яких 10 аудитів були позаплановими.

Результати перевірок виявили тривожну картину. Найчастіше аудитори фіксували порушення в організації діловодства – у 160 закладах, або 82% перевірених шкіл. Майже стільки ж випадків стосувалися неналежного виконання директорами своїх обов'язків – такі порушення виявили у 157 школах (81%).

Крім того, у 151 закладі (77%) встановлено порушення під час зарахування, переведення чи відрахування учнів. У 149 школах (76%) аудитори зафіксували недоліки в обов'язкових складниках освітніх програм, а ще у 145 закладах (74%) – проблеми із забезпеченням права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

У Державній службі якості освіти наголосили, що інституційний аудит охоплює не лише перевірку дотримання законодавства, а й комплексну оцінку освітнього середовища, системи оцінювання навчальних досягнень учнів, роботи педагогів, управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Окремо у відомстві повідомили про значну кількість звернень громадян щодо можливих порушень у сфері освіти. Станом на 29 липня 2026 року до Служби надійшло 670 таких звернень. Із них 420 стосувалися загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійної освіти, ще 250 – вищої та фахової передвищої освіти.

Оприлюднені дані свідчать, що порушення у школах мають не поодинокий, а системний характер. При цьому майже половина запланованих аудитів ще попереду, тож остаточна картина стану дотримання освітнього законодавства у 2026 році може виявитися ще більш показовою.

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