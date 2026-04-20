Освіта стає розкішшю: названо найдорожчі спеціальності в Україні – ціни шокують

Вартість навчання в українських університетах стрімко зростає, і для багатьох абітурієнтів це вже стає вирішальним фактором при виборі професії. За останні роки ціни піднялися настільки, що деякі спеціальності фактично перетворюються на недоступні без значних фінансових ресурсів.

Скільки коштує навчання в Україні: рейтинг найдорожчих і найдешевших спеціальностей

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Education.ua. За даними аналітики, середня вартість навчання в Україні за останні чотири роки зросла приблизно на 60%, що свідчить про серйозні зміни на ринку освіти.

Які спеціальності стали найдорожчими

Традиційно найвищі ціни зберігаються у медичній сфері. Лідером залишається стоматологія, де річна вартість навчання перевищує 53 тисячі гривень. Також у топі — медицина, педіатрія та медична психологія.

Не відстають і гуманітарно-міжнародні напрями. Зокрема, високими залишаються ціни на міжнародні відносини та міжнародне право. Окрему категорію формують творчі спеціальності, такі як аудіовізуальне мистецтво та музика.

Водночас до переліку дорогих напрямів потрапили й ІТ-спеціальності — інженерія програмного забезпечення та інформаційні системи, що пояснюється високим попитом на ринку праці.

Де навчатися дешевше

На противагу дорогим спеціальностям, технічні та інженерні напрями залишаються більш доступними. Найнижчі ціни зафіксовані у сферах, які держава вважає критично важливими для економіки.

Серед них — залізничний транспорт, машинобудування, електрична інженерія, агроінженерія та металургія. Вартість навчання тут коливається в межах 20–22 тисяч гривень на рік.

Цікаво, що до списку доступних потрапили й такі напрями, як тваринництво, аквакультура та садово-паркове господарство. Це свідчить про намагання стимулювати розвиток галузей, які мають стратегічне значення для відновлення країни.

Як змінювалися ціни

Динаміка зростання вартості навчання виглядає досить показово. Якщо у 2022 році середня ціна становила близько 19 тисяч гривень, то вже у 2025 році вона перевищила 30 тисяч.

Найбільший стрибок відбувся саме за останній рік, що може бути пов’язано із загальною економічною ситуацією, інфляцією та змінами у фінансуванні освітньої системи.

Що це означає для абітурієнтів

Експерти зазначають, що сьогодні вибір спеціальності дедалі більше залежить не лише від інтересів, а й від фінансових можливостей родини. При цьому популярність професії напряму впливає на її вартість, що формує нові правила гри на ринку освіти.

У результаті українська система вищої освіти поступово переходить до моделі, де ціна навчання стає відображенням попиту та перспективності тієї чи іншої спеціальності.

Як повідомляли раніше "Коментарі", український ринок праці також зазнає змін, і попит на певні професії може суттєво впливати як на рівень зарплат, так і на вартість освіти.