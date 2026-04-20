Образование становится роскошью: названы самые дорогие специальности в Украине – цены шокируют

Стоимость обучения в украинских университетах стремительно растет, и для многих абитуриентов это становится решающим фактором при выборе профессии. В последние годы цены поднялись настолько, что некоторые специальности фактически превращаются в недоступные без значительных финансовых ресурсов.

Сколько стоит обучение в Украине: рейтинг самых дорогих и дешевых специальностей

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Education.ua. По данным аналитики, средняя стоимость обучения в Украине за последние четыре года выросла примерно на 60% , что свидетельствует о серьезных изменениях на рынке образования.

Какие специальности стали самыми дорогими

Традиционно самые высокие цены сохраняются в медицинской сфере. Лидером остается стоматология, где годовая стоимость обучения превышает 53 тысяч гривен. Также в топе – медицина, педиатрия и медицинская психология.

Не отстают и гуманитарно-международные направления. В частности высокими остаются цены на международные отношения и международное право. Отдельную категорию формируют творческие специальности, такие как аудиовизуальное искусство и музыка.

В то же время в список дорогих направлений попали и ИТ-специальности — инженерия программного обеспечения и информационные системы , что объясняется высоким спросом на рынке труда.

Где учиться дешевле

В отличие от дорогих специальностей, технические и инженерные направления остаются более доступными. Самые низкие цены зафиксированы в областях, которые государство считает критически важными для экономики.

Среди них железнодорожный транспорт, машиностроение, электрическая инженерия, агроинженерия и металлургия. Стоимость обучения колеблется в пределах 20-22 тысяч гривен в год.

Интересно, что в список доступных попали такие направления, как животноводство, аквакультура и садово-парковое хозяйство. Это свидетельствует о попытках стимулировать развитие отраслей, имеющих стратегическое значение для восстановления страны.

Как изменялись цены

Динамика роста стоимости обучения смотрится довольно показательно. Если в 2022 году средняя цена составляла около 19 тысяч гривен, то уже в 2025 она превысила 30 тысяч.

Наибольший скачок произошел за последний год, что может быть связано с общей экономической ситуацией, инфляцией и изменениями в финансировании образовательной системы.

Что это значит для абитуриентов

Эксперты отмечают, что выбор специальности все больше зависит не только от интересов, но и от финансовых возможностей семьи. При этом популярность профессии напрямую влияет на ее стоимость , что формирует новые правила игры на рынке образования.

В результате, украинская система высшего образования постепенно переходит к модели, где цена обучения становится отражением спроса и перспективности той или иной специальности.

