Проверки школ шокировали: более 80% учреждений выявили грубые нарушения

Государственная служба качества образования Украины обнародовала результаты институциональных аудитов школ, свидетельствующих о системных проблемах в сфере общего среднего образования. Как сообщили в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", самые массовые нарушения касаются работы руководителей учебных заведений, ведения документации, правил зачисления учащихся и обеспечения инклюзивного обучения.

Качество образования в Украине

В Службе отметили, что согласно годовому плану в 2026 году институционный аудит должен пройти 322 заведения общего среднего образования. По состоянию на 31 июля уже проверены 193 школы, из которых 10 аудитов были внеплановыми.

Результаты проверок показали тревожную картину. Чаще всего аудиторы фиксировали нарушения в организации делопроизводства – в 160 заведениях или 82% проверенных школ. Почти столько же случаев касались ненадлежащего исполнения директорами своих обязанностей – такие нарушения были обнаружены в 157 школах (81%).

Кроме того, в 151 заведении (77%) установлены нарушения при зачислении, переводе или отчислении учащихся. В 149 школах (76%) аудиторы зафиксировали недостатки в обязательных составляющих образовательных программ, а еще в 145 заведениях (74%) – проблемы с обеспечением права на образование детей с особыми образовательными потребностями.

В Государственной службе качества образования подчеркнули, что институциональный аудит охватывает не только проверку соблюдения законодательства, но и комплексную оценку образовательной среды, системы оценивания учебных достижений учащихся, работы педагогов, управленческих процессов и системы обеспечения качества образования.

Отдельно в ведомстве сообщили о значительном количестве обращений граждан по поводу возможных нарушений в сфере образования. По состоянию на 29 июля 2026 г. в Службу поступило 670 таких обращений. Из них 420 касались общего среднего, дошкольного, внешкольного и профессионального образования, еще 250 – высшего и профессионального высшего образования.

Обнародованные данные свидетельствуют, что нарушения в школах носят не одиночный, а системный характер. При этом почти половина запланированных аудитов еще впереди, поэтому окончательная картина соблюдения образовательного законодательства в 2026 году может оказаться еще более показательной.

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