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Залишки іншої планети: вчені знайшли 6 таємничих структур під поверхнею Землі

Вчені виявили на глибині 2900 км шість аномальних структур. Вони можуть бути залишками планети, що врізалася в Землю

30 серпня 2026, 15:05
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Slava Kot

Вчені виявили шість раніше невідомих великомасштабних структур у надрах Землі. Вони розташовані поблизу межі між мантією та ядром на глибині близько 2900 кілометрів. Дослідники припускають, що ці загадкові області можуть зберігати сліди тіла, яке врізалося в Землю понад 4 мільярди років тому. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пише ScienceAlert.

Залишки іншої планети: вчені знайшли 6 таємничих структур під поверхнею Землі

Вчені виявили шість невідомих структур на глибині близько 2900 км

Дослідники використали сейсмічні хвилі, які виникають під час землетрусів. Проходячи крізь планету, вони змінюють швидкість і напрямок залежно від властивостей порід. Аналіз цих сигналів дає змогу створювати своєрідну карту глибоких шарів Землі.

Цього разу вчені застосували систему глибокого навчання, щоб проаналізувати мільйони сейсмічних сигналів від майже 5000 землетрусів, які сталися у 1990–2024 роках. Алгоритм виявив майже 175 тисяч слабких сигналів, які раніше було надзвичайно складно знаходити вручну. Після цього дослідники додатково перевіряли результати штучного інтелекту та виправляли помилки моделі.

Залишки іншої планети: вчені знайшли 6 таємничих структур під поверхнею Землі - фото 2

Шість нових зон (B1-B6), виявлених у аналізі. Фото: Guan et al., J. Geophys. Res. Solid Earth

Аналіз показав не лише численні дрібні структури, а й шість великих областей з незвичайними властивостями. Вони розташовані під Євразією, Центральною Азією та південною частиною Атлантичного океану. Науковці вважають, що частина цих структур може бути пов’язана між собою, утворюючи більші й безперервні області в нижній мантії.

Одна з найбільш інтригуючих гіпотез полягає в тому, що вони можуть містити матеріал планети або іншого космічного об'єкта, який залишився після гігантського зіткнення Землі. За найбільш вірогідною теорію, саме така подія могла призвести до утворення Місяця. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній шпигун ЦРУ назвав місця розташування чотирьох баз інопланетян на Землі.



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Джерело: https://www.sciencealert.com/six-never-before-seen-mystery-structures-found-lurking-deep-inside-the-earth
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