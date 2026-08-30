Остатки другой планеты: ученые обнаружили 6 таинственных структур под поверхностью Земли

Ученые обнаружили шесть ранее неизвестных крупномасштабных структур в недрах Земли. Они расположены вблизи границы между мантией и ядром на глубине около 2900 км. Исследователи предполагают, что эти загадочные области могут хранить следы тела, врезавшегося в Землю более 4 миллиардов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пишет ScienceAlert.

Ученые обнаружили шесть неизвестных структур на глубине около 2900 км

Исследователи использовали сейсмические волны, возникающие при землетрясениях. Проходя через планету, они изменяют скорость и направление в зависимости от свойств пород. Анализ этих сигналов позволяет создавать своеобразную карту глубоких слоев Земли.

В этот раз ученые применили систему глубокого обучения, чтобы проанализировать миллионы сейсмических сигналов от почти 5000 землетрясений, произошедших в 1990–2024 годах. Алгоритм обнаружил почти 175 тысяч слабых сигналов, которые раньше было очень сложно находить вручную. Затем исследователи дополнительно проверяли результаты искусственного интеллекта и исправляли ошибки модели.

Шесть новых зон (B1-B6), обнаруженных в анализе. Фото: Guan et al., J. Geophys. Res. Solid Earth

Анализ показал не только многочисленные мельчайшие структуры, но и шесть больших областей с необычными свойствами. Они расположены под Евразией, Центральной Азией и южной частью Атлантического океана. Ученые считают, что часть этих структур может быть связана между собой, образуя большие и непрерывные области в нижней мантии.

Одна из наиболее интригующих гипотез состоит в том, что они могут содержать материал планеты или другого космического объекта, оставшегося после гигантского столкновения на Земле. По наиболее вероятной теории, именно такое событие могло привести к образованию Луны.

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