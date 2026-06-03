Колишній шпигун ЦРУ назвав місця розташування чотирьох баз інопланетян на Землі

Колишній співробітник військової розвідки США Леонард Б’юкенен стверджує, що американські спецслужби досліджували ймовірні місця розташування баз інопланетян на Землі. Чоловік, який брав участь у секретних програмах часів Холодної війни, заявив про щонайменше чотири місця перебування позаземних істот на нашій планеті.

Б'юкенен стверджує, що викрив кілька секретних баз інопланетян. Фото: American Alchemy

У США існував проєкт "Зоряна брама" (Stargate). Це засекречена програма, яку фінансували військові та розвідувальні структури США. Її метою було вивчення "дистанційного бачення" — здатності отримувати інформацію про віддалені об’єкти без фізичної присутності. За словами Б’юкенена, один з найвідоміших учасників програми, Пат Прайс, нібито виявив чотири об’єкти, які могли бути пов’язані з позаземною діяльністю. Пізніше ці локації були додатково перевірені у межах інших урядових досліджень.

Згідно з твердженнями колишнього розвідника, ймовірні бази інопланетян розташовувалися в кількох віддалених районах світу. Б’юкенен назвав такі місця: гора Гейс на Алясці, гора Зейл в Австралії, гора Ньянгані в Зімбабве та одна локація в Піренеях між Іспанією та Францією.

В інтерв’ю подкасту American Alchemy Б’юкенен заявив, що кожен із цих об’єктів нібито мав окреме призначення. За його словами, база на Алясці використовувалася для збору розвідувальної інформації. Австралійський об’єкт він описав як своєрідний "порт входу" для НЛО. А локація в Зімбабве могла виконувати функції ремонтного центру для позаземних кораблів.

Б'юкенен також стверджує, що під час одного сеансу дистанційного спостереження за місцем в Австралії, ті, хто там був, усвідомлювали, що за ними спостерігають. Також за його словами, люди, які дистанційно оглядали ці місця до нього, бачили, як люди та інопланетяни працювали разом.

"Прайс і Джо Макмонігл виявили, що інопланетяни та люди працювали пліч-о-пліч як своєрідний центр збору розвідувальних даних", – поділився ветеран розвідки армії США.

Але коли він це побачив, все, здавалося, змінилося.

"Я обійшов гору Гейз і виявив, що обладнання тепер автоматизоване та все ще працює, але там не було потреби в персоналі", — розповів Б'юкенен та додав, що об'єкт був закопаний глибоко в горі, і його було б практично неможливо знайти фізично.

Однак, попри слова колишнього шпигуна ЦРУ, жодних підтверджених доказів існування таких баз або присутності інопланетян на Землі наукова спільнота не має. Крім того, більшість вчених скептично ставляться до концепції дистанційного бачення, а результати подібних досліджень не отримали широкого наукового визнання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у нових розсекречених архівах ФБР виявили дані про прибульців, які виходили з НЛО.