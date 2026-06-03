Бывший шпион ЦРУ назвал местоположение четырех баз инопланетян на Земле

Бывший сотрудник военной разведки США Леонард Бьюкенен утверждает, что американские спецслужбы исследовали вероятные места расположения баз инопланетян на Земле. Мужчина, участвовавший в секретных программах времен Холодной войны, заявил о по меньшей мере четырех местах пребывания внеземных существ на нашей планете.

Бьюкенен утверждает, что разоблачил несколько секретных баз инопланетян. Фото: American Alchemy

В США существовал проект "Звездные ворота" (Stargate). Это засекреченная программа, финансируемая военными и разведывательными структурами США. Ее целью было изучение "дистанционного видения" – способности получать информацию об отдаленных объектах без физического присутствия. По словам Бьюкенена, один из самых известных участников программы, Пат Прайс, якобы обнаружил четыре объекта, которые могли быть связаны с внеземной деятельностью. Позже эти локации были дополнительно проверены в рамках других правительственных исследований.

Согласно утверждениям бывшего разведчика, вероятные базы инопланетян располагались в нескольких отдаленных районах мира. Бьюкенен назвал следующие места: гора Хейс на Аляске, гора Зейл в Австралии, гора Ньянгани в Зимбабве и одна локация в Пиренеях между Испанией и Францией.

В интервью подкасту American Alchemy Бьюкенен заявил, что каждый из этих объектов якобы имел отдельное предназначение. По его словам, база на Аляске использовалась для сбора разведывательной информации. Австралийский объект он описал как своеобразный "порт входа" для НЛО. А локация в Зимбабве могла делать функции ремонтного центра для внеземных кораблей.

Бьюкенен также утверждает, что во время одного сеанса дистанционного наблюдения за местом в Австралии те, кто там был, осознавали, что за ними наблюдают. Также по его словам, люди, дистанционно осматривавшие эти места к нему, видели, как люди и инопланетяне работали вместе.

"Прайс и Джо Макмонигл обнаружили, что инопланетяне и люди работали бок о бок как своеобразный центр сбора разведывательных данных", – поделился ветеран разведки армии США.

Но когда он это увидел, все, казалось, изменилось.

"Я обошел гору Гейз и обнаружил, что оборудование теперь автоматизировано и все еще работает, но там не было нужды в персонале", — рассказал Бьюкенен и добавил, что объект был зарыт глубоко в горе, и его было бы практически невозможно найти физически.

Однако, несмотря на слова бывшего шпиона ЦРУ, никаких подтвержденных доказательств существования таких баз или присутствия инопланетян на Земле у научного сообщества нет. Кроме того, большинство ученых скептически относятся к концепции дистанционного видения, а результаты подобных исследований не получили широкого научного признания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в новых рассекреченных архивах ФБР обнаружили данные о выходящих из НЛО пришельцах.