У нових розсекречених архівах ФБР виявили дані про прибульців, які виходили з НЛО

У США оприлюднили нову частину архівів ФБР, присвячених темі НЛО та невпізнаних аномальних явищ. Серед сотень документів, фото та урядових записок найбільшу увагу ЗМІ привернув файл з описами загадкових істот, яких очевидці нібито бачили біля "літаючих тарілок".

Прибульці. Фото: Daily Mail

Документи були оприлюднені в межах ініціативи адміністрації Дональда Трампа щодо розсекречення матеріалів про UAP (невпізнані аномальні явища). Цей термін замінив абревіатуру НЛО. До відкритого доступу потрапили військові звіти, стенограми місій NASA та архіви ФБР, що десятиліттями залишалися закритими.

Видання Daily Mail звернуло увагу на внутрішній меморандум ФБР від 19 жовтня 1966 року, підготовлений офісом бюро у Сан-Франциско для директора ФБР Джона Едгара Гувера. У документі йдеться про численні повідомлення щодо НЛО у 1965 році, який назвали "роком найбільшої кількості спостережень".

У записці описуються металеві об’єкти, здатні безшумно зависати в повітрі, різко прискорюватися та впливати на електромагнітні прилади. Окремо згадуються загадкові уламки невідомого походження, серед яких магнієві сплави та "надзвичайно твердий метал" із мікроскопічними металевими сферами.

Також були свідчення про можливих "членів екіпажу" НЛО.

"Декілька свідків повідомили, що бачили членів екіпажу, які висадилися з об’єктів", – сказано у записці ФБР.

За їх словами, ці істоти були зростом від 105 до 120 сантиметрів у костюмах, схожих на скафандри.

Також у матеріалах згадується книга Flying Saucers – Serious Business американського автора Френка Едвардса, який стверджував, що НЛО можуть бути космічними апаратами для спостереження за Землею.

"Багато людей, які повідомляли про це й згадуються в книзі, є надійними свідками, серед них – правоохоронці, військові під час служби, військові пілоти, пілоти цивільної авіації та представники цивільної оборони", – йдеться в документі.

Як пише Daily Mail, хоча дослідники НЛО назвали файл ФБР одним із найвибуховіших документів, скептики застерігали, що звіт значною мірою підсумовує заяви та свідчення свідків, а не незалежно перевірені докази. Офіційні особи також неодноразово попереджали, що свідчення очевидців та історичні звіти не слід інтерпретувати як підтвердження існування позаземного життя або передових нелюдських технологій.

