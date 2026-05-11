Головна Новини Суспільство події У ЗСУ діє спецпротокол щодо НЛО: розвідка збирає дані про незвичайні літальні апарати
У ЗСУ діє спецпротокол щодо НЛО: розвідка збирає дані про незвичайні літальні апарати

«Це не лише питання науки, а й безпеки»: у Міноборони розповіли, як ЗСУ досліджують НЛО

11 травня 2026, 13:05
Питання вивчення неідентифікованих літаючих об’єктів (НЛО) в Україні під час війни набуло стратегічного військового значення. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник Міноборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним "Флеш".

За словами експерта, увага до аномальних явищ у небі — це не просто цивільний інтерес, а необхідність ідентифікувати можливі розробки ворога.

"За поняттям НЛО може ховатися нова зброя нашого противника", — пояснює Бескрестнов. Він зазначив, що в структурі ЗСУ вже розроблено та затверджено Головнокомандувачем спеціальний об’ємний документ, який регламентує дії щодо таких об’єктів.

Бескрестнов згадав випадок, коли після публікації ним відео з невідомим об’єктом на фронті, з ним оперативно зв’язалися представники профільної державної структури, яка займається цими дослідженнями ще з радянських часів. Він наголосив, що сьогодні "дослідження НЛО в нашому просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним".

Наразі українська розвідка активно збирає дані про підозрілі об'єкти в небі, які не піддаються швидкій ідентифікації. Громадян та військових, які мають відеодокази спостереження за подібними явищами, закликають надсилати матеріали на офіційну скриньку ([email protected]).

Фахівець підкреслив, що такі спостереження можуть бути критично важливими для оборони країни: "Ваші спостереження можуть виявитися дуже важливими".

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони США розпочало процес розсекречення та публікації документів, що стосуються спостережень за невпізнаними літаючими об’єктами (НЛО). Хоча наразі у вільному доступі опинилася лише невелика частина архівів, у Пентагоні запевняють, що це лише початок масштабного розкриття інформації.

 



