В ВСУ действует спецпротокол по НЛО: разведка собирает данные о необычных летательных аппаратах

Вопрос изучения неидентифицированных летающих объектов (НЛО) в Украине во время войны приобрёл стратегическое военное значение. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник Минобороны Сергей Бескрестнов, известный по позывному "Флэш".

По словам эксперта, внимание к аномальным явлениям в небе – это не просто гражданский интерес, а необходимость идентифицировать возможные разработки врага.

"За понятием НЛО может скрываться новое оружие нашего противника", – объясняет Бескрестнов. Он отметил, что в структуре ВСУ уже разработан и утвержден Главнокомандующим специальный объемный документ, регламентирующий действия по таким объектам.

Бескрестнов упомянул случай, когда после публикации им видео с неизвестным объектом на фронте, с ним оперативно связались представители профильной государственной структуры, занимающейся этими исследованиями еще с советских времен. Он подчеркнул, что сегодня "исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской".

В настоящее время украинская разведка активно собирает данные о подозрительных объектах в небе, не поддающихся быстрой идентификации. Граждан и военных, имеющих видеодоказательства наблюдения за подобными явлениями, призывают посылать материалы на официальный ящик ([email protected]).

Специалист подчеркнул, что такие наблюдения могут быть критически важными для обороны страны: "Ваши наблюдения могут оказаться очень важными".

