В новых рассекреченных архивах ФБР обнаружили данные о выходящих из НЛО пришельцах

В США обнародовали новую часть архивов ФБР, посвященных теме НЛО и неузнаваемым аномальным явлениям. Среди сотен документов, фото и правительственных записок наибольшее внимание СМИ привлек файл с описаниями загадочных существ, которых очевидцы якобы видели возле "летающих тарелок".

Пришельцы.

Документы были обнародованы в рамках инициативы администрации Дональда Трампа по рассекречиванию материалов об UAP (неопознанные аномальные явления). Этот термин заменил аббревиатуру НЛО. В открытый доступ попали военные отчеты, стенограммы миссий NASA и архивы ФБР, которые десятилетиями оставались закрытыми.

Издание Daily Mail обратило внимание на внутренний меморандум ФБР от 19 октября 1966 года, подготовленный офисом бюро в Сан-Франциско для директора ФБР Джона Эдгара Гувера. В документе говорится о многочисленных сообщениях НЛО в 1965 году, который назвали "годом наибольшего количества наблюдений".

В записке описываются металлические объекты, которые способны бесшумно зависать в воздухе, резко ускоряться и влиять на электромагнитные приборы. Отдельно упоминаются загадочные обломки неизвестного происхождения, среди которых магниевые сплавы и "чрезвычайно жесткий металл" с микроскопическими металлическими сферами.

Также были свидетельства о возможных "членах экипажа" НЛО.

"Несколько свидетелей сообщили, что видели высадившихся из объектов членов экипажа", – сказано в записке ФБР.

По их словам, эти существа были ростом от 105 до 120 сантиметров в костюмах, похожих на скафандры.

Также в материалах упоминается книга Flying Saucers – Serious Business американского автора Фрэнка Эдвардса, утверждавшего, что НЛО могут являться космическими аппаратами для наблюдения за Землей.

"Многие люди, которые сообщали об этом и упоминаются в книге, являются надежными свидетелями, среди них – правоохранители, военные во время службы, военные пилоты, пилоты гражданской авиации и представители гражданской обороны", – говорится в документе.

Как пишет Daily Mail, хотя исследователи НЛО назвали файл ФБР одним из самых взрывных документов, скептики предостерегали, что отчет в значительной степени суммирует заявления и свидетельские показания, а не независимо проверенные доказательства. Официальные лица также неоднократно предупреждали, что свидетельства очевидцев и исторические отчеты не следует интерпретировать как подтверждение существования внеземной жизни или передовых бесчеловечных технологий.

