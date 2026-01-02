Вступні іспити 2026 буде майже неможливо пройти: які нововведення чекають абітурієнтів цьогоріч

Вступна кампанія 2026 року в Україні обіцяє бути більш прозорою та… спостережливою. Відтепер усі заклади вищої освіти зобов’язані записувати на відео вступні випробування щонайменше з двох камер. Таку норму містить проєкт нового Порядку прийому до ВНЗ, який наразі проходить громадське обговорення. Про це повідомляє Освіта.ua.

Від 2026 року відеоспостереження стане обов’язковим під час всіх вступних випробувань

Що це означає для абітурієнтів?

Кожен творчий конкурс, конкурс фізичних здібностей, співбесіду або фаховий іспит зніматимуть на відео.

Відеозаписи будуть оприлюднені на сайтах вишів протягом трьох робочих днів після оголошення оцінок .

Зберігатимуть записи та знеособлені письмові роботи не менше року у вигляді активних посилань.

Є виключення: абітурієнти з тимчасово окупованих територій та військовослужбовці не будуть представлені публічно, але їхні записи зберігатимуться у приймальній комісії.

Навіть роботи тих, хто не пройшов на навчання, будуть зберігатися протягом року, після чого знищуються за актом.

Мета нововведення проста:

Антикорупційний ефект — більше немає місця для “підсказок” чи недоброчесного оцінювання.

Прозорість і контроль — батьки, учні та громадськість можуть бачити процес вступу.

Всі вступники повинні будуть письмово погодитися на фіксацію, оприлюднення та зберігання записів, а отже, у майбутньому будь-які скарги на оцінювання будуть легше перевіряти.

У коментарях українці вже іронізують: “Чи було ЗНО настільки поганим, що тепер навіть у ВНЗ ставлять камери?” Цікаво, чи допоможе це зняти стрес абітурієнтам, чи навпаки — змусить нервувати ще більше.

Вступна кампанія 2026 обіцяє бути прозорою, контрольованою і… під пильним оком камер.

Читайте також в "Коментарях", які аліменти платитимуть дітям в 2026 році.