Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вступні іспити 2026 буде майже неможливо пройти: які нововведення чекають абітурієнтів цьогоріч
Вступні іспити 2026 буде майже неможливо пройти: які нововведення чекають абітурієнтів цьогоріч

Кожен творчий конкурс, співбесіду чи фаховий іспит тепер фіксуватимуть на камеру — відкрито і прозоро.

2 січня 2026, 21:25
Автор:
avatar

Проніна Анна

Вступна кампанія 2026 року в Україні обіцяє бути більш прозорою та… спостережливою. Відтепер усі заклади вищої освіти зобов’язані записувати на відео вступні випробування щонайменше з двох камер. Таку норму містить проєкт нового Порядку прийому до ВНЗ, який наразі проходить громадське обговорення. Про це повідомляє Освіта.ua.

Вступні іспити 2026 буде майже неможливо пройти: які нововведення чекають абітурієнтів цьогоріч

Від 2026 року відеоспостереження стане обов’язковим під час всіх вступних випробувань

Що це означає для абітурієнтів?

  • Кожен творчий конкурс, конкурс фізичних здібностей, співбесіду або фаховий іспит зніматимуть на відео.

  • Відеозаписи будуть оприлюднені на сайтах вишів протягом трьох робочих днів після оголошення оцінок.

  • Зберігатимуть записи та знеособлені письмові роботи не менше року у вигляді активних посилань.

Є виключення: абітурієнти з тимчасово окупованих територій та військовослужбовці не будуть представлені публічно, але їхні записи зберігатимуться у приймальній комісії.

Навіть роботи тих, хто не пройшов на навчання, будуть зберігатися протягом року, після чого знищуються за актом.

Мета нововведення проста:

  • Антикорупційний ефект — більше немає місця для “підсказок” чи недоброчесного оцінювання.

  • Прозорість і контроль — батьки, учні та громадськість можуть бачити процес вступу.

Всі вступники повинні будуть письмово погодитися на фіксацію, оприлюднення та зберігання записів, а отже, у майбутньому будь-які скарги на оцінювання будуть легше перевіряти.

У коментарях українці вже іронізують: “Чи було ЗНО настільки поганим, що тепер навіть у ВНЗ ставлять камери?” Цікаво, чи допоможе це зняти стрес абітурієнтам, чи навпаки — змусить нервувати ще більше.

Вступна кампанія 2026 обіцяє бути прозорою, контрольованою і… під пильним оком камер.

