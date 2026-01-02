logo

Вступительные экзамены 2026 года будет почти невозможно пройти: какие нововведения ждут абитуриентов в этом году
Вступительные экзамены 2026 года будет почти невозможно пройти: какие нововведения ждут абитуриентов в этом году

Каждый творческий конкурс, собеседование или профессиональный экзамен теперь будут фиксировать на камеру открыто и прозрачно.

2 января 2026, 21:25
Автор:
Проніна Анна

Вступительная кампания 2026 года в Украине обещает быть более прозрачной и наблюдательной. Теперь все учреждения высшего образования обязаны записывать на видео вступительные испытания по меньшей мере из двух камер. Такая норма содержит проект нового Порядка приема в вуз , который сейчас проходит общественное обсуждение. Об этом сообщает Освіта.ua.

Вступительные экзамены 2026 года будет почти невозможно пройти: какие нововведения ждут абитуриентов в этом году

С 2026 года видеонаблюдение станет обязательным во время всех вступительных экзаменов

Что это значит для абитуриентов?

  • Каждый творческий конкурс, конкурс физических способностей, собеседование или профессиональный экзамен будут сниматься на видео.

  • Видеозаписи будут обнародованы на сайтах вузов в течение трех рабочих дней после объявления оценок .

  • Сохранять записи и обезличенные письменные работы не менее года в виде активных ссылок.

Есть исключение: абитуриенты с временно оккупированных территорий и военнослужащие не будут представлены публично, но их записи будут храниться в приемной комиссии.

Даже работы тех, кто не прошел на обучение , будут храниться в течение года, после чего уничтожаются по акту.

Цель нововведения проста:

  • Антикоррупционный эффект больше нет места для "подсказок" или неблагополучного оценивания.

  • Прозрачность и контроль родители, ученики и общественность могут видеть процесс поступления.

Все поступающие должны будут письменно согласиться на фиксацию, обнародование и хранение записей , а значит, в будущем любые жалобы на оценку будут легче проверять.

В комментариях украинцы уже иронизируют: "Было ли ВНО настолько плохим, что теперь даже в вузах ставят камеры?" Интересно, поможет ли это снять стресс абитуриентам или наоборот — заставит нервничать еще больше.

Вступительная кампания 2026 года обещает быть прозрачной, контролируемой и… под пристальным глазом камер.

Читайте также в "Комментариях", какие алименты будут платить детям в 2026 году.



