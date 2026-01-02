Вступительные экзамены 2026 года будет почти невозможно пройти: какие нововведения ждут абитуриентов в этом году

Вступительная кампания 2026 года в Украине обещает быть более прозрачной и наблюдательной. Теперь все учреждения высшего образования обязаны записывать на видео вступительные испытания по меньшей мере из двух камер. Такая норма содержит проект нового Порядка приема в вуз , который сейчас проходит общественное обсуждение. Об этом сообщает Освіта.ua.

С 2026 года видеонаблюдение станет обязательным во время всех вступительных экзаменов

Что это значит для абитуриентов?

Каждый творческий конкурс, конкурс физических способностей, собеседование или профессиональный экзамен будут сниматься на видео.

Видеозаписи будут обнародованы на сайтах вузов в течение трех рабочих дней после объявления оценок .

Сохранять записи и обезличенные письменные работы не менее года в виде активных ссылок.

Есть исключение: абитуриенты с временно оккупированных территорий и военнослужащие не будут представлены публично, но их записи будут храниться в приемной комиссии.

Даже работы тех, кто не прошел на обучение , будут храниться в течение года, после чего уничтожаются по акту.

Цель нововведения проста:

Антикоррупционный эффект больше нет места для "подсказок" или неблагополучного оценивания.

Прозрачность и контроль родители, ученики и общественность могут видеть процесс поступления.

Все поступающие должны будут письменно согласиться на фиксацию, обнародование и хранение записей , а значит, в будущем любые жалобы на оценку будут легче проверять.

В комментариях украинцы уже иронизируют: "Было ли ВНО настолько плохим, что теперь даже в вузах ставят камеры?" Интересно, поможет ли это снять стресс абитуриентам или наоборот — заставит нервничать еще больше.

Вступительная кампания 2026 года обещает быть прозрачной, контролируемой и… под пристальным глазом камер.

