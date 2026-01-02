Тепер покинуті діти «заживуть»: мінімальні аліменти в Україні знову підвищили

З 1 січня 2026 року в Україні знову зросли мінімальні аліменти. Причина традиційна і цілком прогнозована — держава підвищила прожитковий мінімум, а всі виплати, прив’язані до нього, автоматично пішли вгору. Формально — турбота про дітей. Фактично — нові суми, які навряд чи можна назвати "розкішними", але платити доведеться більше. Про нові суми розповідають в спільноті "Ти ж юрист".

«Розкішне» дитинство за аліменти: у 2026 році виплати зростуть

У 2026 році прожитковий мінімум становить 3 328 гривень для працездатних осіб та 2 595 гривень для непрацездатних. Саме від цих цифр розраховується мінімальний розмір аліментів, нижче якого суд не має права опускатися — незалежно від бажань і пояснень платника.

Нові мінімальні аліменти у 2026 році:

Для дітей до 6 років — 1 408,50 грн на місяць

Для дітей від 6 до 18 років — 1 756 грн на місяць

Це мінімальні суми, які мають гарантувати дитині базове утримання. Чи вистачить їх на повноцінне харчування, одяг і розвиток — питання риторичне. Водночас для батьків, які ухиляються від сплати, аргументів "чому не можу" стає дедалі менше.

Разом із аліментами подорожчало й звернення до суду. У 2026 році діють нові ставки судового збору, які особливо відчують ті, хто планує розлучення або майнові спори.

Нові суми судового збору:

розірвання шлюбу — 1 331,20 грн

заява про видачу судового наказу — 332,80 грн

заява про скасування судового наказу — 166,40 грн

встановлення юридичних фактів, перегляд заочного рішення — 665,60 грн

поділ майна при розірванні шлюбу — 1 % ціни позову, але не менше 1 331,20 грн і не більше 9 984 грн

Юристи зазначають: підвищення мінімальних аліментів означає, що навіть за мінімальних доходів платити доведеться більше, а борги зростатимуть швидше. Для отримувачів це — невелике, але стабільне підсилення бюджету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Прикарпатті поліціянт привласнив 2,7 млн грн допомоги родині загиблої захисниці "АЗОВа".