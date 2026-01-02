Тепер покинуті діти «заживуть»: мінімальні аліменти в Україні знову підвищили

Рубрики
З 1 січня 2026 року в Україні знову зросли мінімальні аліменти. Причина традиційна і цілком прогнозована — держава підвищила прожитковий мінімум, а всі виплати, прив’язані до нього, автоматично пішли вгору. Формально — турбота про дітей. Фактично — нові суми, які навряд чи можна назвати "розкішними", але платити доведеться більше. Про нові суми розповідають в спільноті "Ти ж юрист".
«Розкішне» дитинство за аліменти: у 2026 році виплати зростуть
У 2026 році прожитковий мінімум становить 3 328 гривень для працездатних осіб та 2 595 гривень для непрацездатних. Саме від цих цифр розраховується мінімальний розмір аліментів, нижче якого суд не має права опускатися — незалежно від бажань і пояснень платника.
Нові мінімальні аліменти у 2026 році:
Для дітей до 6 років — 1 408,50 грн на місяць
Для дітей від 6 до 18 років — 1 756 грн на місяць
Це мінімальні суми, які мають гарантувати дитині базове утримання. Чи вистачить їх на повноцінне харчування, одяг і розвиток — питання риторичне. Водночас для батьків, які ухиляються від сплати, аргументів "чому не можу" стає дедалі менше.
Разом із аліментами подорожчало й звернення до суду. У 2026 році діють нові ставки судового збору, які особливо відчують ті, хто планує розлучення або майнові спори.
Нові суми судового збору:
розірвання шлюбу — 1 331,20 грн
заява про видачу судового наказу — 332,80 грн
заява про скасування судового наказу — 166,40 грн
встановлення юридичних фактів, перегляд заочного рішення — 665,60 грн
поділ майна при розірванні шлюбу — 1 % ціни позову, але не менше 1 331,20 грн і не більше 9 984 грн
Юристи зазначають: підвищення мінімальних аліментів означає, що навіть за мінімальних доходів платити доведеться більше, а борги зростатимуть швидше. Для отримувачів це — невелике, але стабільне підсилення бюджету.
