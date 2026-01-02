На Прикарпатті поліціянт привласнив 2,7 млн грн допомоги родині загиблої захисниці «АЗОВа»

На Прикарпатті викрито правоохоронця, який заволодів 2,7 мільйона гривень державної допомоги, призначеної родині загиблої захисниці "Азовсталі". Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, але деталі справи вражають навіть досвідчених слідчих.

Скандал на Прикарпатті: заступник начальника поліції охорони викрав мільйони у батька загиблої захисниці

За даними прокуратури Івано-Франківської області, під підозрою опинився заступник начальника Управління поліції охорони. За версією слідства, він використав родинні зв’язки з батьком військовослужбовиці Національної гвардії, яка загинула під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, щоб заволодіти коштами державної одноразової допомоги.

Правоохоронець спершу поставився до батька загиблої з "турботою": запропонував переїхати до Івано-Франківська, влаштував його на роботу в Управління поліції охорони і навіть пообіцяв допомогу з житлом. Така поведінка створила враження надійного покровителя, але насправді це була шахрайська схема.

У 2023 році підозрюваний використав довіру чоловіка, щоб придбати квартиру в новобудові площею понад 100 кв. м вартістю майже 2,7 млн грн, нібито для батька загиблої. Насправді нерухомість була оформлена на близьку родичку посадовця, яка згодом отримала право власності.

Ця справа стала гучною не лише через розмір збитку, а й через обставини: гроші, що мали допомогти сім’ї пережити втрату доньки, опинилися в руках того, хто мав би захищати закон, а не використовувати трагедію для власної вигоди.

Прокурори наголошують, що дії підозрюваного кваліфіковані як шахрайство в особливо великих розмірах, а остаточну вину визначить суд.

Нагадаємо, портал "Коментарі" також повідомляв, які суми допомог отримуватимуть батьки на дітей в 2026 році.