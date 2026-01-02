logo

На Прикарпатье полицейский присвоил 2,7 млн грн помощи семье погибшей защитницы «АЗОВа»

Заместитель начальника полиции охраны подозревается в присвоении миллионов помощи родителям погибшей защитницы.

2 января 2026, 15:03
На Прикарпатье разоблачен правоохранитель, который завладел 2,7 миллиона гривен государственной помощи , назначенной семье погибшей защитницы "Азовстали". Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора , но детали дела поражают даже опытных следователей.

На Прикарпатье полицейский присвоил 2,7 млн грн помощи семье погибшей защитницы «АЗОВа»

Скандал в Прикарпатье: заместитель начальника полиции охраны похитил миллионы у отца погибшей защитницы

По данным прокуратуры Ивано-Франковской области, под подозрением оказался заместитель начальника Управления полиции охраны . По версии следствия, он использовал родственные связи с отцом военнослужащей Национальной гвардии, погибшей во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, чтобы завладеть средствами государственной единовременной помощи.

Правоохранитель сначала отнесся к отцу погибшей с "заботой" : предложил переехать в Ивано-Франковск, устроил его на работу в Управление полиции охраны и даже пообещал помощь с жильем. Такое поведение создало впечатление надежного покровителя , но на самом деле это была мошенническая схема.

В 2023 году подозреваемый использовал доверие мужчины, чтобы приобрести квартиру в новостройке площадью более 100 кв. м стоимостью почти 2,7 млн грн , якобы для отца погибшей. На самом деле недвижимость была оформлена на близкую родственницу должностного лица , которая впоследствии получила право собственности.

Это дело стало громким не только из-за размера ущерба , но и из-за обстоятельств: деньги, которые должны помочь семье пережить потерю дочери, оказались в руках того, кто должен защищать закон, а не использовать трагедию для собственной выгоды.

Прокуроры отмечают, что действия подозреваемого квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах , а окончательную вину определит суд.

Напомним, портал "Комментарии" также сообщал, какие суммы пособий будут получать родители на детей в 2026 году.



Теги:

