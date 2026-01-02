Виплати на дітей зросли в рази: скільки тепер отримуватимуть українські родини

З 1 січня 2026 року в Україні набув чинності новий закон про державну допомогу сім’ям з дітьми. І він реально здивує багатьох батьків: виплати збільшилися в рази, а застарілі норми пішли в минуле. Тепер держава не просто допомагає, а інвестує у майбутнє родин і дітей, роблячи підтримку ощадливою та передбачуваною.

Держава розщедрилася: повний перелік нових дитячих виплат

Що змінилося:

Допомога при народженні дитини: колись 10–15 тисяч, тепер — 50 000 гривень. Фіксована сума для першої та кожної наступної дитини. Простий і зрозумілий бонус для нового життя. Щомісячна допомога до року: замість старих 860 грн, батьки отримують 7 000 гривень щомісяця одному з батьків, який доглядає за малюком. А для дітей з інвалідністю — ще більше: 10 500 грн на місяць. Тепер можна не хвилюватися, чи вистачить на підгузки, молоко та ліки. Допомога вагітним, які не працевлаштовані офіційно: 7 000 грн на 70 днів до пологів. Так держава підтримує кожну майбутню маму, навіть якщо вона поки що не працює. Програма "єЯсла" для дітей 1–3 років: батьки отримують 8 000 грн на місяць на послуги догляду, а для дітей з інвалідністю — 12 000 грн. Гроші можна витратити на приватні садочки, нянь або розвивальні гуртки. Тобто малюк розвивається, а сім’я не ламає бюджет. Допомога школярам: одноразова виплата 5 000 грн "Пакунок школяра" для першачків. Новий портфель, зошити, ручки — держава вже подбала.

Перехідні положення для родин, де дитина народилася до 1 січня 2026 року:

Батьки, чиї дітки ще не досягли року, отримають подвійну підтримку: старі 860 грн плюс нові 7 000 грн щомісяця, до моменту, поки малюк не стане однорічним.

Експерти відзначають: це не просто цифри на папері. Новий закон реально змінює життя родин, роблячи фінансову підтримку значною і передбачуваною. Тепер батьки можуть планувати бюджет, інвестувати у розвиток дітей і не хвилюватися про щоденні витрати.

Українські сім’ї отримали не просто грошову допомогу — вони отримали реальну свободу дихати та виховувати дітей без постійного стресу. І якщо підсумувати: від народження до школи держава готова підтримати кожен етап дитинства, і ця підтримка значно зросла.

