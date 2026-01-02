logo_ukra

Шампанське і коньяк ви пили востаннє в новорічну ніч: куди подінуться ці алкогольні напої
НОВИНИ

Шампанське і коньяк ви пили востаннє в новорічну ніч: куди подінуться ці алкогольні напої

Виконання Угоди з ЄС та захист географічних зазначень змінює етикетки алкогольних напоїв, але смак залишиться колишнім.

2 січня 2026, 13:40
Автор:
Проніна Анна

З 1 січня 2026 року в Україні на етикетках алкогольних напоїв зникають відомі назви "шампанське" та "коньяк". Відтепер вони будуть марковані як "ігристе вино" та "бренді". Це не вплине на якість напоїв — виробники просто адаптують маркування, щоб відповідати міжнародним стандартам.

Шампанське і коньяк ви пили востаннє в новорічну ніч: куди подінуться ці алкогольні напої

В Україні назавжди зникне шампанське — що чекає на любителів новорічних келихів

Причина змін — виконання Угоди про асоціацію з ЄС, передають "Коментарі". Україна зобов’язалася охороняти європейські географічні зазначення (GI). Назви "Champagne" і "Cognac" є захищеними регіональними брендами Франції. Таким чином, використання цих назв поза межами відповідних регіонів заборонено. Аналогічно змінять назви й інших напоїв: зникнуть "портвейн", "мадера", "херес" та інші, їх замінять на загальні категорії алкогольних продуктів.

Що зміниться для споживачів? Смак улюблених напоїв залишиться колишнім — зміниться лише назва на етикетці. Для вже виробленої продукції виробники отримують перехідний період: старі запаси зі старими назвами можна продавати до їх повного розпродажу. Це дозволить поступово адаптувати ринок до нових вимог без втрат для бізнесу та покупців.

Мета змін — гармонізація з європейськими стандартами. Вона дає Україні можливість захищати власні географічні зазначення, наприклад, "Гуцульська бриндзя", "Херсонський кавун" та інші продукти, що мають унікальне походження. Експерти зазначають, що це крок до розвитку внутрішнього ринку та підвищення довіри до українських брендів як на національному, так і на міжнародному рівні.

Таким чином, новорічний келих шампанського чи коньяку, випитий у 2026 році, стане останнім у класичному розумінні назви — далі він буде "ігристим вином" або "бренді". Однак для справжніх поціновувачів смак залишиться незмінним, а зміни на етикетках — це лише формальність, необхідна для захисту інтелектуальної власності та інтеграції українського ринку в європейські стандарти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, як можна безкоштовно перевірити своє здоров'я українцям 40+.




