Шампанское и коньяк вы пили в последний раз в новогоднюю ночь: куда денутся эти алкогольные напитки

С 1 января 2026 в Украине на этикетках алкогольных напитков исчезают известные названия "шампанское" и "коньяк". Теперь они будут маркированы как "игристое вино" и "бренди" . Это не повлияет на качество напитков – производители просто адаптируют маркировку, чтобы соответствовать международным стандартам.

В Украине навсегда исчезнет шампанское — что ждет любителей новогодних бокалов

Причина изменений — выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС , передают "Комментарии". Украина обязалась охранять европейские географические указания (ГИ). Названия Champagne и Cognac являются защищенными региональными брендами Франции. Таким образом, использование этих названий вне соответствующих регионов запрещено. Аналогично изменят названия и других напитков: исчезнут "портвейн", "мадера", "херес" и другие, их заменят общими категориями алкогольных продуктов.

Что изменится для потребителей? Вкус любимых напитков останется прежним – изменится только название на этикетке . Для уже производимой продукции производители получают переходный период : старые запасы со старыми названиями можно продавать до их полной распродажи. Это позволит постепенно адаптировать рынок к новым требованиям без потерь для бизнеса и покупателей.

Цель перемен – гармонизация с европейскими стандартами . Она дает Украине возможность защищать свои географические указания, например, "Гуцульская брындзя" , "Херсонский арбуз" и другие продукты, имеющие уникальное происхождение. Эксперты отмечают, что это шаг к развитию внутреннего рынка и повышению доверия к украинским брендам как на национальном, так и на международном уровне.

Таким образом, новогодний бокал шампанского или коньяка, выпитый в 2026 году, станет последним в классическом понимании названия — дальше он будет "игристым вином" или "бренди". Однако для настоящих ценителей вкус останется неизменным, а изменения на этикетках это лишь формальность, необходимая для защиты интеллектуальной собственности и интеграции украинского рынка в европейские стандарты.

