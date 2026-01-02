Выплаты на детей выросли в разы: сколько теперь будут получать украинские семьи

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу новый закон о государственной помощи семьям с детьми . И он реально удивит многих родителей: выплаты увеличились в разы, а устаревшие нормы ушли в прошлое. Теперь государство не просто помогает, а инвестирует в будущее семей и детей.

Государство раскошелилось: полный перечень новых детских выплат

Что изменилось:

Помощь при рождении ребенка: когда-то 10-15 тысяч, теперь — 50 000 гривен . Фиксированная сумма для первого и каждого ребенка. Простой и понятный бонус для новой жизни. Ежемесячное пособие до года: вместо стариков 860 грн, родители получают 7 000 гривен ежемесячно одному из родителей, который ухаживает за малышом. А для детей с инвалидностью еще больше: 10 500 грн в месяц . Теперь можно не волноваться, хватит ли на подгузники, молоко и лекарства. Помощь беременным, не трудоустроенным официально: 7 000 грн на 70 дней до родов. Так государство поддерживает каждую будущую маму, даже если она пока не работает. Программа "Если" для детей 1–3 лет: родители получают 8 000 грн в месяц на услуги по уходу, а для детей с инвалидностью — 12 000 грн . Деньги можно потратить на частные сады, нянь или развивающие кружки. То есть малыш развивается, а семья не ломает бюджет. Помощь школьникам: единовременная выплата 5 000 грн "Упаковка школьника" для первоклашек. Новый портфель, тетради, ручки — государство уже позаботилось.

Переходные положения для семей, где ребенок родился до 1 января 2026:

Родители, чьи детишки еще не достигли года, получат двойную поддержку : старые 860 грн плюс новые 7 000 грн ежемесячно, до момента, пока малыш не станет годовалым.

Эксперты отмечают, что это не просто цифры на бумаге. Новый закон реально изменяет жизнь семей , оказывая финансовую поддержку значительной и предсказуемой. Теперь родители могут планировать бюджет, инвестировать в развитие детей и не беспокоиться о ежедневных расходах.

Украинские семьи получили не просто денежную помощь — они получили реальную свободу дышать и воспитывать детей без постоянного стресса . И если подытожить: от рождения в школу государство готово поддержать каждый этап детства, и эта поддержка значительно возросла.

